Instagram Hesabı Kaç Günde Silinir?

İnstagram hesabını çeşitli sebeplerden dolayı silmek isteyen kullanıcılar, İnstagram hesabı kaç günde silinir konusuna dair olan bilgileri büyük bir ciddiyetle araştırmaktadır.

Instagram Hesabının Silinmesi İşlemi Kaç Günde Tamamlanır?

Instagram genellikle uygulama üzerinden kullanılması söz konusu olan bir paylaşım platformu olma niteliği barındırmaktadır. Bundan dolayı hesabını silmek isteyen kullanıcılar ilk olarak hesap ayarlarına erişerek hesabını buradan silmeye denese de başarısız olmaktadır. Çünkü Instagram hesap silme işlemlerini kullanıcı henüz uygulama üzerinden aktif hale getirmiş değildir. Bu da birçok kullanıcının Instagram hesap silme konusunu araştırmasına neden olmaktadır.

Instagram hesabını silmek adına ilk olarak kullanılmakta olan tarayıcı üzerinden Instagram'ın resmi internet sitesindeki hesap ayarları sayfasının ziyaret edilmesi gerekir. Bu sayfa üzerinden sırasıyla şu işlemler izlenir;

- İlk olarak Instagram hesabı kapatma nedeni belirlenir.

- Kullanıcı adı ve şifre doğru bir olarak yazılır.

-''Hesabı Sil'' butonuna dokunularak işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirilir.

Yukarıdaki işlemlerin sonrasında hesabınız bir anda silinmiş olmaz. Hesaba tekrar giriş yapmadığını sürece profilinizi kimse görmeyecektir fakat hesabınız da tam anlamıyla silinmiş olmayacaktır.

İnstagram hesap silme işlemlerinin tamamlanmasından sonra 28 gün boyunca kullanıcı adı ve şifre yazılarak hesaba giriş yapılmaması gerekmektedir.

Silme işlemi gerçekleştirilmiş olan hesaba giriş yapılması durumunda işlem iptal olacaktır. Bundan dolayı işlemin iptal olması durumunda ise yukarıda anlatılan silme adımları tekrar uygulanmak gerekir ve 28 gün başa döner.