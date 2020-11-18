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Teknoloji
Haber Giriş: 18.11.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Instagram Guides, Türkiye’de de kullanıma sunuldu

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Instagram Guides, Türkiye’de de kullanıma sunuldu
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Instagram bugün Guides özelliğini dünya genelinde kullanıma sundu. Guides ile içerik üreticileri dahil tüm kullanıcılar sevdikleri yerleri, ürünleri ve gönderileri Instagram’da takipçileriyle öneri olarak paylaşabilecek.

İçerik üreticilerinin Instagram topluluğu için çok önemli bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Instagram, Guides ile içerik üreticilerine destek olmayı amaçlıyor. Guides ile insanlar hem kendi rehberlerini hazırlayabilecek hem de sevdikleri hesapların önerilerini keşfedebilecek ve onlardan ilham alabilecek.

Guides içerikleri profilde özel bir sekmede yer alacak, aynı zamanda Stories ve direkt mesajlar aracılığıyla da paylaşılabilecek. Ürün rehberleri ayrıca Instagram Shop sekmesinde yer alabilecek, böylece farklı insanlar tarafından keşfedilme fırsatı doğacak.

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