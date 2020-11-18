Instagram Guides, Türkiye’de de kullanıma sunuldu

İçerik üreticilerinin Instagram topluluğu için çok önemli bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Instagram, Guides ile içerik üreticilerine destek olmayı amaçlıyor. Guides ile insanlar hem kendi rehberlerini hazırlayabilecek hem de sevdikleri hesapların önerilerini keşfedebilecek ve onlardan ilham alabilecek.

Guides içerikleri profilde özel bir sekmede yer alacak, aynı zamanda Stories ve direkt mesajlar aracılığıyla da paylaşılabilecek. Ürün rehberleri ayrıca Instagram Shop sekmesinde yer alabilecek, böylece farklı insanlar tarafından keşfedilme fırsatı doğacak.



