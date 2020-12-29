Instagram fotoğrafları nasıl kaydedilir?

Instagram'da paylaşılan fotoğraf ve videoların kaydedilmesi mümkün. Kendi paylaştığınız görüntülerin bir kopyasının telefonda kalmasını istiyorsanız Ayarlar'a girmeli ve Hesap > Asıl Fotoğraflar yolunu takip etmelisiniz.



Sonrasında karşınıza gelen ekranda 'Fotoğrafların İlk Hallerini Kaydet'in aktif olması gerekiyor.



Bu sayede siz Instagram'a yüklediğiniz fotoğraflara filtre uygulasanız da fotoğrafın aslı telefonunuza otomatik olarak kaydedilmiş olacak. Takip ettiğiniz hesapların fotoğraflarını kaydetmek için ise birkaç yöntem bulunuyor. Öncelikle Instagram'da gördüğünüz her fotoğraf ve videonun altında bir simge görürsünüz.

Bu simgeye dokunduğunuz anda Instagram'da kaydedilen görüntüler tek bir yerde birikir. Siz de dilediğiniz zaman kaydettiğiniz bu fotoğraflara bakabilirsiniz.



Ancak gönderinin sahibi içeriği kaldırırsa bu kaydettiğiniz görüntüler de ortadan kaybolur. Diğer bir deyişle telefona görüntü kaydı yapmaktan öte sadece Instagram'da kayıtlı olan bir görüntüden/kısayoldan söz ediyoruz.

Bir diğer yöntem ise ilgili fotoğrafın kaynaklarına web tarayıcı üzerinden girmek. Telif hakları nedeniyle Instagram doğrudan fotoğrafların kaydedilmesine imkan vermez. Ancak web tarayıcı üzerinden bu görüntüler elde edilebilir.

Bunun için önce bilgisayardan Instagram'a girin, ardından Instagram'da herhangi bir fotoğrafın üzerine sağ tıklayın. 'Sayfa Kaynağını Görüntüle' butonunu seçin.

Sonrasında ekran açıkken Chrome ya da ilgili tarayıcının 'Bul' özelliğini açın ve JPG yazıp ilk bağlantıyı bulun. Yalnızca iki konuşma veya tırnak işaretleri arasında görünen URL metnini kopyalayın. Bu URL'yi başka bir yeni tarayıcı sekmesine yapıştırın. Görüntü yüklendikten sonra, internetteki normal bir fotoğraf gibi bilgisayarınıza indirmek için sağ tıklayabilirsiniz.





