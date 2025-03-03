×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

Instagram, Edits'i yetiştiremedi

Güncelleme Tarihi:

#Instagram#Edits#Video Düzenleme
Instagram, Editsi yetiştiremedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 11:26

Sosyal medya uygulaması, CapCut'a rakip olarak geliştirdiği video düzenleme yazılımı Edits'in piyasaya çıkışını erteledi.

Haberin Devamı

Instagram, geçtiğimiz ay Edits'i duyurmuştu. Söz konusu uygulama, TikTok'un ana şirketi olan ByteDance tarafından geliştirilen CapCut adlı video düzenleme yazılımına rakip olması için hazırlanıyor.

Meta, o zaman uygulamanın 13 Mart'ta piyasaya çıkacağını söylemişti, şimdi ise bu tarih ileri alınacak.

Edits'in App Store üzerindeki "ön sipariş" sayfasında, uygulamanın 31 Mart 2025 tarihinde indirilebilir olacağı bilgisi yer alıyor. Bu da iki haftalık bir gecikmeye işaret ediyor.

Meta, uygulamanın neden geciktiğine dair bir açıklama yapmadı.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, uygulamanın "video üretme tutkunu kişiler için" bir araç olacağını söylemişti.

Uygulamanın tanıtımında kullanılan ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla, Edits ile videoları kesmek, birden fazla görüntüyü birleştirmek, ses eklemek, altyazı yaratmak mümkün olacak gibi görünüyor.

Ayrıca Meta, Edits kullanılarak farklı platformlara video yüklenebileceğini ve videolarda filigran olmayacağını da belirtmişti.
Edits'in önce iPhone sürümü piyasaya çıkacak, Android sürümü ise daha sonra yayınlanacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Instagram#Edits#Video Düzenleme

BAKMADAN GEÇME!