Instagram, Edits'i yetiştiremedi

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Instagram, geçtiğimiz ay Edits'i duyurmuştu. Söz konusu uygulama, TikTok'un ana şirketi olan ByteDance tarafından geliştirilen CapCut adlı video düzenleme yazılımına rakip olması için hazırlanıyor.



Meta, o zaman uygulamanın 13 Mart'ta piyasaya çıkacağını söylemişti, şimdi ise bu tarih ileri alınacak.



Edits'in App Store üzerindeki "ön sipariş" sayfasında, uygulamanın 31 Mart 2025 tarihinde indirilebilir olacağı bilgisi yer alıyor. Bu da iki haftalık bir gecikmeye işaret ediyor.



Meta, uygulamanın neden geciktiğine dair bir açıklama yapmadı.



Instagram CEO'su Adam Mosseri, uygulamanın "video üretme tutkunu kişiler için" bir araç olacağını söylemişti.



Uygulamanın tanıtımında kullanılan ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla, Edits ile videoları kesmek, birden fazla görüntüyü birleştirmek, ses eklemek, altyazı yaratmak mümkün olacak gibi görünüyor.



Ayrıca Meta, Edits kullanılarak farklı platformlara video yüklenebileceğini ve videolarda filigran olmayacağını da belirtmişti.

Edits'in önce iPhone sürümü piyasaya çıkacak, Android sürümü ise daha sonra yayınlanacak.