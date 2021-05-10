Instagram durduruldu sorunu nasıl çözülür? Instagram durduruldu hatası çözümü

Instagram durduruldu hatası, telefon önbelleğinin yetersizliği veya bir güncellemenin yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkar. Telefonun önbelleğinde fazla kullanan uygulamalar nedeniyle diğer bazı uygulamaların düzgün çalışma durumu ortadan kalkar. Bunun sonucu olarak Instagram gibi uygulamalar doğrudan etkilenir. Yani “Instagram durduruldu hatası” çoğunlukla önbellek kaynaklı gerçekleşir.

Instagram Durduruldu Sorunu Nasıl Çözülür?

Instagram durduruldu sorunu çözümü için birden çok çözüm yolu bulunuyor. Bu kapsamda Instagram durduruldu sorunu için çözüm olacak önerileri ve adımları takip ederek sunulan bu önerilerden bir ya da birkaçını deneyerek karşı karşıya olduğunuz sorunu çözüme ulaştırabilirsiniz.

Instagram Durduruldu Hatası Çözümü

Instagram durduruldu hatası birden çok çözümü olan bir işlemdir. Bu kapsamda başvurulabilecek çözümlerden bazıları şunlar olmaktadır:

- Ön belleği temizlemek: Bunun için ilk olarak telefondan "Ayarlara" bölümüne gidilir. Buradan ‘uygulamalar’ / ‘apps’ ya da uygulama ayarları olan bölüme girilir. Buradaki başlıklar telefonun markasına göre farklılık göstermektedir. Instagram durduruldu hatasının çözlerinden ilki önbelleği temizleme işlemini yapmaktır. Uygulamalara girilir ve uygulamaları yönet seçeneğine parmakla dokunulur, buradan Instagram uygulamasını seçilir. Instagram uygulamasının ön bellek verilerini temizleme kısmına dokunulur. Bu işlem gerçekleştirildiğinde Instagram’da açık olan hesaplar kapanır. Bundan dolayı kullanıcı adı ve şifrenizi not etmeniz yaralı olacaktır. Ön belleğin temizleme işlemi gerçekleştirildikten sonra telefon yeniden başlatılır. Böylelikle sorunun ortadan kalktığı görülebilmektedir.

- Telefondaki Uygulamaları Güncel Tutmak: Google Play güncellemeleri yapılmadığı vakit uygulamalar Instagram durduruldu hatasına neden olabilmektedir. Bundan dolayı telefondaki uygulamaların güncel durumda olmasında büyük bir fayda var. Bunu yapabilmek için ise:

Google Play Store’a giriş yapılır. Bunun için ekranın sol tarafında bulunan üç nokta sembolü seçilir. Telefonda yer alan uygulamaları güncel tutmak Instagram durduruldu hatasıyla karşılaşmamak adına çok gerekli bir durumdur. Uygulama güncellemeleri için ise ilk olarak "Ayarlara" gidilir ve sonrasında uygulamaları otomatik güncelle seçeneği seçilir. Ardından sadece kablosuz ağ üzerinden seçeneğini seçilir ve onaylanır. Bu işlemin sonrasında wi-fi’a bağlı olmanız halinde güncellemeler otomatik bir şekilde güncellenir.

- GPU’yu kapatmak: Telefondan ‘ayarlar’ kısmına gidilir ve" telefon hakkında" başlığı seçilir.

Instagram durduruldu hatasının çözümü için GPU’yu kapatmak da son derece yararlı olabilecek bir seçenektir. Bunun için *MIUI* sürümü’ne bir iki kez basılır. Ardından “telefon geliştiricisisiniz” şeklinde bir yazıyla karşılaşırsınız. (Bu cihazda daha önceden etkinleştirilmiş odluğu için “zaten geliştiricisiniz” mesajı belirir) Sonrasında hızlı ayarlar geliştirici blokları seçeneğine basılır. (Başlık, telefonun marka ve modeline göre değişir.) “Bu ekranda yer alan profil GPU çözümleme katmanlarını etkinleştir” uyarısı karşınıza çıkar. Bu seçeneğin kapalı olması gerekir. Açık olması durumunda bu seçenek kapatılmalıdır. Cihazınızın ayarlar bölümünde arama çubuğu yer almakta ise GPU veya GPU çözümleme yazılır. Bu sayede bütün bu işlemleri tek bir adımda hızlı bir şekilde yapmak mümkün hale gelir.

- Uygulama tercilerini sıfırlamak: Ayarlar kısmından uygulamalar seçilir ve sonrasında uygulamaları yönet seçeneği seçilir. Bu ekranda sağ üst köşede yer alan üç noktanın bulunduğu alanda yer alan uygulama tercihlerini sıfırla başlığı seçilir. ‘Uygulamaları sıfırla’ denilerek yapılmakta olan işlem tamamlanır.

- İnstagram Uygulamasını kaldırıp tekrar yüklemek: Yapılan tüm işlemlere rağmen Instagram durduruldu hatası ile karşılaşmanız durumunda yapılabilecek bir alternatif işlem daha bulunuyor. Bunun için uygulamayı telefondan tamamıyla kaldırıp tekrar yükle yapmak gerekir. Bunun yapılabilmesi için ise ilk olarak yine" Ayarlar" bölümünden "Uygulamalar", uygulama ayarları veya ‘apps’ seçeneklerinden cihazınızda yer alanı seçilir. Sonrasında "uygulamaları yönet" seçeneğine basılır ve buradan Instagram uygulaması bulunarak seçilir. Sonrasında ilk önce programı durmaya zorla seçeneği seçilir. Ardından verileri temizle seçeneği üzerinden ‘tüm verileri temizle’ seçilir. Tüm verileri temizleme işleminin sonrasında ise uygulama cihazdan kaldırılır. Instagram uygulamasını kaldırma işleminden sonra Google Play Store üzerinden Instagram uygulaması tekrar telefona yüklenir ve böylece sorun çözülmüş olur.

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