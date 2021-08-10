Instagram Dondurunca Profil Görünür Mü? Dondurulan Instagram Hesabı Görülebilir Mi

Instagram dondurma işlemleri kullanıcılar tarafından yapılan bir işlemdir. Hesap dondurulmasıyla birlikte, kişilerin profili herhangi bir farklı kullanıcıya gösterilmez. Hesap açılana kadar, hesaba ulaşılamaz.

Instagram Dondurunca Profil Görünür mü?

Instagram dondurma işlemleriyle birlikte kişiler hesabının görünüp görünmediği araştırabiliyor. Instagram hesap dondurma işlemler, silinme işlemlerine benzeyen işlemlerdir. Her ne kadar dondurma işlemleri hesabı tamamen silmese de, başka kullanıcıların hesabı görmesi engellenir. Dondurulma işlemleri yapıldığı anda itibaren, hesabı görmek veya görüntülemek mümkün değildir. Kullanıcıların hesaplarını tekrar aktif edene kadar, hesabın fotoğraflarına veya profiline ulaşılamıyor.

Her Instagram kullanıcısı hesaplarını dondurarak, profiline ulaşılmasını engelleyebiliyor. Yaşanan durum hesabı tekrara aktif edene kadar geçerlidir. Bireylerin hesaplarını kimsenin göremeyeceğini bilmesi gerekiyor. Dondurma işlemleri bakıldığında silme işlemleriyle aynı olarak görülebilir. Her ne kadar tamamen ortadan kaldırılmasa da, başka hesaplar tarafından izlenilmesi veya görüntülenmesi mümkün olan bir durum değildir.

Dondurulan Instagram Hesabı Görülebilir mi?

Dondurma işlemi yapılan bir hesabın profilini görmek mümkün değildir. Diğer kullanıcılar dondurulan bir hesabın adını arattığında, boş bir profil ile karşı karşıya kalabilir. Hesabın tekrar aktif edilmesi, profilin tekrar görünmesini sağlar. Herhangi bir aktif etme durumu söz konusu değil ise, dondurulan bir Instagram hesabını görmek veya görüntülemek mümkün değildir. Kişilerin mutlaka hesaplarını aktif etmesi gerekir. Hem profilin görünmesi hem de dondurma işleminin yapmak kullanıcılara verilen bir yetki değildir.