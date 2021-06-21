Instagram Dondurmayı Kaldırma Nasıl Yapılır? Instagram dondurma işlemini iptal etme ve geri açma

Dondurulmuş olan instagram hesabına giriş yapmak istendiğinde kullanıcı adı ya da şifrenin hatalı olduğu uyarısı gelebilir. Bu uyarıyı normal bir uyarıdır ve bu sebepten dolayı telaş etmeye gerek yoktur. Dondurma işleminin gerçekleşmesi esnasında tekrar mevcut olan hesabı açma talebinde bulunulması durumunda sistem bu durumu kabul etmeyecektir. Bu nedenden dolayı ilk olarak instagram hesabını dondurma işleminin gerçekleşmesi beklenmelidir. Bu işlem gerçekleştikten sonra ise dondurulmuş olan instagram hesabını geri açmayı denenebilir.

İnstagram Uygulaması Nedir?

Günümüzde en fazla popülerliğe sahip olan uygulamalardan bir tanesi de instagramdır. İnstagram, sosyal ağlarda bedava bir şekilde fotoğraf çekme ve video paylaşma uygulamasını ifade eder. İnstagram, Ekim 2010 tarihinde kurulmuştur ve günümüzde de varlığını çok daha etkin bir biçimde sürdürmeye devam etmektedir. İnstagram uygulaması kurulmasından itibaren kullanıcılarına çekmiş oldukları bir fotoğraf üstünde dijital filtre kullanabilme ve bu resmi instagram da dahil olmak üzere, tüm sosyal ağ servisleri içerisinde paylaşma imkânı sağlamaktadır.

Dondurulmuş Olan İnstagram Hesabı Nasıl Geri Açılır?

Dondurulmuş olan bir instagram hesabının açılması normal koşullar altında oldukça basit bir şekilde gerçekleşmektedir. Dondurulmuş olan bir instagram hesabının açılması için kullanıcı adının ve şifrenin bilinmesi yeterli olmaktadır. Ancak instagram hesabını dondurma talebinde bulunulduğu zaman bu işlem mevcut olan yoğunluğa göre sonuçlanması zaman alabilir. Yeni dondurulmuş olan bir instagram hesabının açılmasından sonra yeniden kapatabilmek için sistemin belirlediği bir süre beklemek gerekir.

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