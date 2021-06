Instagram hesap dondurma işlemlerinde herhangi bir süre bulunmuyor. Kullanıcılar istediği her an dondurabilir ve tekrar aktif edebilir. Hesapların aktif edilmesiyle birlikte tekrar dondurmak için 7 gün beklenilmesi gerekir.

Instagram Dondurma Süresi Kaç Gün ya da Bir Süresi Var mı?

Instagram hesaplarını dondururken, kişilerin bilgi sahibi olmak istediği bazı konular bulunuyor. Hesap dondurma işlemlerinde ihtiyaç duyulan sürenin ne kadar olduğu kişilerce merak ediliyor. Instagram hesabını dondurmak için herhangi bir süreye ihtiyaç yoktur. Kullanıcılar her an hesaplarını kolayca dondurabilir ve tekrar istediği her an aktif bir duruma getirebilir.

Dondurulan Instagram hesabı tekrar aktif edildiğinde, 7 gün içerisinde dondurulma işlemi yapılamıyor. Eğer aktif edilen hesaplar tekrar dondurulmak isteniyorsa, kullanıcıların 7 gün beklemesi gerekiyor. Sürekli olarak hesabı dondurmak ve aktif etmek mümkün bir durum değildir. Aktif edilen hesapların 7 gün içerisinde herhangi bir hesap dondurma işlemi yapılamıyor.

Hesap dondurma işlemleri yapıldığında, hesaplar anlık olarak geçici olmak suretiyle donduruluyor. Kullanıcılar kendi istediği herhangi bir zaman içerisinde bilgilerini giriş yaparak hesabına tekrar ulaşabiliyor. Hesabın aktif edilmesiyle birlikte, tekrar dondurulma işlemlerini yapmak isteyenlerin 7 gün bekleme süresi bulunuyor.

Hesap aktif edildikten sonra 7 gün beklenilmesi gerekiyor. Instagram hesaplarını aktif edip aynı gün içerisinde aktif etmek yapılabilen bir işlem değildir. Kullanıcıların belirlenen 7 günü beklemesi gerekiyor.

