Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram hesabını kapatma linki

Pek çok sosyal medya platformu gibi Instagram uygulamasında da Instagram hesabı dondurma işlemi mümkün. Kullanıcılar, hesap silme işlemine alternatif olarak sunulan dondurma işlemi sayesinde düşünme fırsatı elde ediyor. Geçici olarak kapatma olarak da adlandırılan dondurma işlemi sonrasında profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz görünmüyor. Peki, Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır?



Hesabımı geçici olarak nasıl kapatırım?



Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı dondurmak için;1. instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz



Instagram hesabımı nasıl silerim?



Hesabınızı sildiğinizde, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Biraz ara vermek istiyorsanız, bunun yerine hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.Hesabınızı sildikten sonra aynı kullanıcı adıyla tekrar kaydolamazsınız veya o kullanıcı adını başka bir hesaba ekleyemezsiniz. Silinen hesapları yeniden etkinleştirmemiz mümkün değildir.Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:



1. Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.



2. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.



3. Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.



Instagram dondurma linki



Kullanıcılar için işleri kolay hale getiren Instagram, kullanıcı hesabını dondurmak istediğinde basit bir çözüm sunuyor. Eğer geçici bir süre Instagram hesabınızı askıya almak istiyorsanız yapacağınız tek şey vereceğimiz 'link'e tıklamak.

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