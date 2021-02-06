Instagram dondurma bağlantısı | Tıklayın, kapatın!

Instagram hesabınızı dondurmak istiyorsanız telefonunuzdan bunu yapamazsınız. Ancak bilgisayar başında kolayca bu işlemi yapabilmek mümkün. Instagram dondurma işlemi için öncelikle şunu söylemeliyiz: Dondurma işlemi yaptığınızda tekrar hesabınıza giriş yaparsanız hesabınız tekrar aktif hale gelir ve herkes sizi yine Instagram'da görmeye başlar. Yani dondurma işlemini bitirmek için hesaba tekrar giriş yapmak yetiyor. Yani aslında Instagram hesabınızı kapatmıyor; aksine sadece geçici bir süre erişimi kesiyorsunuz. Dışarıdaki herhangi bir kullanıcı için sizin Instagram hesabınızı silmeniz veya dondurmanız arasında bir fark bulunmuyor. Çünkü her iki işlemde de Instagram profiliniz ulaşılamaz hale geliyor.



INSTAGRAM DONDURMA BAĞLANTISI | TIKLAYIN, KAPATIN



Yukarıda paylaştığımız linke tıkladıysanız; doğrudan Instagram'ın dondurma işleminin yapıldığı sayfaya yönlendirildiğinizi göreceksiniz. Hesabınızı kapattıktan sonra 24 saat geçmeden yeniden aktif edemezsiniz. Hemen açmaya çalışmayın yanlış şifre hatası verecektir. Ayrıca bilgisayar üzerinden oturum açmaya çalışıyorsanız açamazsınız, instagram hesabı dondurduktan sonra telefon üzerinden giriş yaparak aktif etmeniz gerekmektedir.

Evet bir yazımızın daha sonuna geldik. Bu yazımızda instagram dondurma, geçiçi olarak hesap kapatma, instagram hesabı dondurma konusunda yardıma ihtiyaç duyanlar arkadaşlar için bilgi vermeye çalıştık. Sorularınız ve sorunlarınızla ilgili olarak aşağıdaki yorum bölümünden sorularınızı iletirseniz kısa süre zarfında sizinle iletişime geçeceğimizden emin olabilirsiniz.





