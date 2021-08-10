Instagram Dondurduktan Sonra Kendiliğinden Açılır Mı? Instagram Hesabını Dondurma Süresi Var Mıdır

Günümüzde Instagram kullanıcıları bazı nedenlerden dolayı hesaplarını kapatmaktadır. Bu işlem sonrasında kapatılan Instagram hesaplarının dondurulma süresini merak etmektedir.

Instagram Dondurulduktan Sonra Kendiliğinden Açılır mı?

Instagram hesaplarını dondurmak için Instagram giriş ekranında kullanıcılar hesaplarına girmeleri gerekmektedir. Profil düzenleme sayfasından hesabın geçici olarak kapatılması seçeneği tıklanmalıdır. Bu işlemlerin ardından kullanıcılar geçici olarak hesaplarını dondurmuş olurlar.

Instagram hesabının kapatılmasından sonra kullanıcılar tekrar hesaplarını aktif edebilirler. Fakat hesabı dondurulduktan sonra Instagram kendiliğinde aktif hale gelmemektedir. Kullanıcılar hesaplarını aktif hale getirmeleri için tekrardan giriş yapması gerekmektedir. Tekrardan açılan hesabın dondurulmadan önce eklendiği tüm fotoğraf ve takipçiler kendiliğinden geri gelmektedir.

Instagram Hesabını Dondurma Süresi Var mıdır?

Instagram sosyal medya hesapları arasında en çok tercih edilen bir platformdur. Pek çok kullanıcıya sahip olan Instagram hesaplarını dondurabilmek ise mümkündür. Ayrıca kullanıcılar dondurdukları hesapları istedikleri zaman tekrardan açabilirler. Tekrardan hesap açmak için belirli bir süre bulunmamaktadır.

Dondurulan Instagram hesabı açıldıktan sonra tekrar dondurulması mümkündür. Fakat Instagram hesabını ikinci kez kapatmak için belirli bir süre bulunmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için 7 gün beklenmesi gerekir.

Instagram hesabını dondurup tekrar açmak için herhangi bir süre getirilmemiştir. Fakat bu işlemin üst üste yapmak mümkün değildir. Dondurulan Instagram hesabın aktifleştirilmesinin ardından tekrar dondurulması istenir ise bunun için 7 gün beklenmesi gerekir.