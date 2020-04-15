Instagram çöktü mü? Instagram hikaye yüklenmiyor sorunu

İnstagram çöktü mü sorusu, akşam saatleri itibariyle devam ediyor. Öğle saatlerinde ortaya çıkan ve ağ hatası dolayısıyla gündeme geldiği düşünülen İnstagram çöktü mü soruları, bazı kullanıcıların cihazlarında etkisini göstermeye devam ediyor. Peki, Instagram çöktü mü? İşte, o bilgiler

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Ağ hatası ve bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorunu ile gündeme gelen İnstagram, çöktü mü sorusu ile karşı karşıya geldi. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yurt dışında da benzer problemler yaşanması dolayısıyla sorunun operatör bazlı olduğu düşünülüyor.