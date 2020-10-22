Instagram çöktü mü? Instagram güncellememe ve DM erişim sorunu 22 Ekim 2020

Instagram yeni bir erişim sorunu ile sosyal medyanın gündemine geldi. Mesajlarını açamayan kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından "Instagram çöktü mü?" sorusunu Twitter'da da konuşmaya başladı. Instagram mesaj açamama sorunuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram DM mesaj kutusu açamama sorunu ile kullanıcılarına problem yaşattı. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yurt dışında da benzer problemler yaşandığı tahmin edildi.

Instagrama giren kullanıcılar mesajları okuyamama sorunuyla karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Instagram'dan açıklama yapılmadı.