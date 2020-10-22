Instagram çöktü mü? Instagram güncellememe ve DM erişim sorunu 22 Ekim 2020
Sosyal medya devi Instagram güncellememe sorunu ile gündeme geldi. 22 Ekim gecesi popüler paylaşım platformu Instagram bağlantı problemi erişim sorunu hatası verdi. Instagram'da gece saatlerinde yaşanan problemi Twitter'a taşıyan kullanıcılar, Instagram'a DM kutusunu açamadıklarını erişim sağlanamadığından bahsederek, 'Instagram çöktü mü?' paylaşımları yaptı. Instagram'da yaşanan erişim sorununun küresel çapta olup olmadığı ise henüz belli değil. İşte, Instagram bağlantı sorunuyla ilgili ayrıntılar.
Instagram yeni bir erişim sorunu ile sosyal medyanın gündemine geldi. Mesajlarını açamayan kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından "Instagram çöktü mü?" sorusunu Twitter'da da konuşmaya başladı. Instagram mesaj açamama sorunuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram DM mesaj kutusu açamama sorunu ile kullanıcılarına problem yaşattı. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yurt dışında da benzer problemler yaşandığı tahmin edildi.
Instagrama giren kullanıcılar mesajları okuyamama sorunuyla karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Instagram'dan açıklama yapılmadı.
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