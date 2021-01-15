Instagram biyografisine birden fazla link nasıl eklenir?

Birçok farklı sosyal medya uygulamasının kullanılmaya başlanması ile birlikte hepimiz birçok platform için, çok sayıda farklı yapıda içerik üretmeye başladık. Bazılarımız içerik üretmekle de sınırlı kalmıyor ve bu mecralar üzerinden hem içeriklerini hem de marka ve ürünlerini takipçilerine sunuyor. Hal böyle olunca bir platformda paylaştığınız içeriği, link’i ya da ürünü diğer hesaplarınızda ayrı ayrı paylaşmak zorunda kalabiliyorsunuz.



Bunu yaptığınız zaman bile örneğin Instagram takipçileriniz Youtube hesabınızdan bihaber olabiliyor. Bir link oluşturarak tüm paylaşımlarınızı bir araya getirebileceğinizi biliyor musunuz? İşte artık bunun için bir uygulama var. Oluşturduğunuz link’i dilediğiniz yere ekleyerek tüm içeriğinizi tek seferde paylaşabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde özellikle Instagram bio’ya tek link ekleme kısıtlamasının da üstesinden gelmiş oluyorsunuz.



Kullanıma sunulan yeni servis visitmy.bio’nun amacı tek bir link ile çok daha fazla kişiye, çok daha geniş bir içerik sunmanıza yardımcı olmak. Bunun için tek yapmanız gereken söz konusu platformda bir hesap oluşturmak. Hesap sahipleri bu hesaba tüm sosyal medya hesaplarını ve istedikleri tüm linkleri ekleyebiliyor. Daha sonra platformun kişiye özel oluşturduğu link’i Instagram bio kısımına konumlandırmak yeterli oluyor. Tıklayan takipçiler sayfayı açtığında diğer sosyal medya hesaplarınıza, Youtube kanalınıza, web adresinize, blog’unuza hatta alışveriş önerilerinize kolayca ulaşabiliyor.



Bu arada Instagram’daki link’i hiç değiştirmeden, visitmy.bio hesabınızdan dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar yeni link de ekleme gibi büyük bir kolaylık da sunuluyor.