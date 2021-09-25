Instagram bilinmeyen bir ağ hatası nasıl çözülür? İnstagram giriş sorunu nasıl çözülür?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu: Bu kararları sadece biz veririzCumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu: Bu kararları sadece biz veririz#Recep Tayyip Erdoğan
Ersun Yanal çocuklar gibi sevindi İstifa sesleri sonrası...Ersun Yanal çocuklar gibi sevindi! İstifa sesleri sonrası...#Ersun Yanal
Musleranın olay yaratan görüntüsü ortaya çıktı Üzerine yürüdü ve...Muslera'nın olay yaratan görüntüsü ortaya çıktı! Üzerine yürüdü ve...#Fernando Muslera
Çirkin olayda flaş gelişme Aynı skandala daha önce de imza atmış...Çirkin olayda flaş gelişme! Aynı skandala daha önce de imza atmış...#Engelliler
Bakan Kocadan kritik eşik için çağrı var İşte Kovid-19da son durum...Bakan Koca'dan kritik eşik için çağrı var! İşte Kovid-19'da son durum...#Koronavirüs
Muhalefete öğrenci yurdu tepkisi: Çirkin bir kampanya yürütülüyor, yalan söylüyorsunuzMuhalefete öğrenci yurdu tepkisi: 'Çirkin bir kampanya yürütülüyor, yalan söylüyorsunuz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Düğün sonrası takı kavgası Üzerime yürüdüler ateş ettimDüğün sonrası takı kavgası! 'Üzerime yürüdüler ateş ettim'#DÜĞÜN
İngilterede kriz büyüyor Market rafları boşaldıİngiltere'de kriz büyüyor! Market rafları boşaldı #İngiltere
Hamileyken koronaya yakalandı... Aşı olmadığına bin pişmanHamileyken koronaya yakalandı... Aşı olmadığına bin pişman!#Koronavirüs
AK Partili Ünaldan Mavi Vatan eleştirisi: Bu siyasi anlayışta sorun vardırAK Partili Ünal'dan 'Mavi Vatan' eleştirisi: 'Bu siyasi anlayışta sorun vardır'#Mahir Ünal
Adana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı Beşiktaş maçında olay olmuştuAdana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı! Beşiktaş maçında olay olmuştu#Balotelli
Vali Bilmez duyurdu: Koronavirüs yasağı geldi Uymayana ceza kesilecekVali Bilmez duyurdu: Koronavirüs yasağı geldi! Uymayana ceza kesilecek#VAN
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim ettiO şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim etti#Prenses Caroline
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
Şans öpücüğüŞans öpücüğü!#Lourdes Leon
HABERLERTeknoloji Haberleri

Instagram bilinmeyen bir ağ hatası nasıl çözülür? İnstagram giriş sorunu nasıl çözülür?

#Instagram#Ağ Hatası#Çözüm
Instagram bilinmeyen bir ağ hatası nasıl çözülür İnstagram giriş sorunu nasıl çözülür

Instagram, günümüzde en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesidir. Bu platformda çeşitli sorunlar da görülmektedir. Instagram bilinmeyen bir ağ hatası da bunlardan bir tanesidir. Instagram bilinmeyen bir ağ hatası nasıl çözülür? Instagram giriş sorunu nasıl çözülür tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Instagram bilinmeyen bir ağ hatası sorunu sıklıkla görülmektedir. Böyle bir hata olduğu zaman kullanıcılar neden olduğunu ve nasıl giderileceğini merak etmektedir. Bu hatanın farklı bir takım sebepleri olabilmektedir.

INSTAGRAM BİLİNMEYEN BİR AĞ HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Instagram bilinmeyen bir ağ hatası oluştu problemi çoğunlukla internet bağlantısında yaşanan problemler nedeni ile meydana gelmektedir. Bu hata ile karşılaşıldığı zaman bulunan yerde internetin iyi çekmediği düşünülebilir. bunun dışında operatörün internet üzerinde yaptığı güncellemeler veya erişim sıfırlama gibi işlemler nedeni ile de meydana gelebilmektedir.

Instagrama girilirken bu uyarı ile karşılaşılması durumunda kişilerin uygulamaya erişimlerini sağlamaları için sayfayı yenilemeleri ve internet bağlantılarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

INSTAGRAM GİRİŞ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Haberin Devamı

Instagrama girişte yaşanan problemlerin farklı sebepleri olabilmektedir. Uygulamanın yazılımı ile ilgili bir takım problemler meydana gelmiş olabilir. Bunu düzeltmek için öncelikle uygulamanın telefondan kaldırılıp tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde uygulama güncellenmiş olur.

Bu işlemin ardından soru hala devam ediyorsa o zaman farklı yöntemlerin denenmesi gerekmektedir. Uygulamalarda bazı durumlarda saatin ve tarihin yanlış olması nedeni ile giriş sorunları yaşanabilmektedir. Bu özellikler düzeltilerek tekrar giriş işlemini denemek gerekmektedir.

Bir diğer yöntem ise; telefondan ayarlar kısmına gelerek buradan veri kullanımına gelmelisiniz. Buradan menü tuşunun altında yer alan arka plan veri gönderiminin açık olduğundan emin olmak gerekmektedir. Hangouts uygulamasına girip sonrasında buradan bütün hesapların kapatılması gerekmektedir. Ardından Instagram uygulamasına giderek tekrar giriş yapmanız halinde bu hatanın ortadan kalktığını görürsünüz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Instagram#Ağ Hatası#Çözüm