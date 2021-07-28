Instagram 16 yaş altındakilerin hesaplarını 'gizli hesap' olarak kabul edecek

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, Instagram'ın "gizlil hesap" olarak atadığı beş hesaptan sadece birinin kullanıcı tarafından "herkese açık hesap" haline getirildiğini ortaya koydu.

16 yaş altında olup da hesabı gizli hale getirilen, yani özel hesap kategorisine alınan kullanıcılar, hesabını herkese açık hale getirmek istediğinde, Instagram bir uyarı mesajı göndererek özel hesapta kalmanın faydalarını kullanıcıya bildirecek.

Instagram, 13 yaş altı kullanıcılar için de yeni uygulamaları teşvik edeceğini duyurdu. Uygulamanın sahibi olan Facebook şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu an zaten hepsi çevrimiçi ve bu gençlerin yaşlarını olduğundan daha büyük göstermesini engelleyecek sağlam bir yöntem de olmadığı için; özellikle onlar için tasarlanmış deneyimler geliştirmek istiyoruz. Bu araçlar ebeveynler ve vasiler tarafından kontrol ediliyor olacak."

Bu çalışmaların yanı sıra şirket, belli bir yaşın altındaki kullanıcıları tespit ederek yasal olmayan hesapları silmek için de yapay zeka sistemi geliştiriyor.

Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan "Çevrimiçi Güvenlik Yasası" teknoloji devlerine, çocukların zararlı içeriğe erişmesini engelleyecek araçları sağlama konusunda sorumluluk yüklüyor.

Instagram, çocuk hakları üzerine çalışan gruplar tarafından, zararlı içeriğin engellenmesi konusunda başarılı olamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Şirket hakkında, Avrupa'da çocukların kullandığı hesaplardaki verilerin kullanımıyla ilgili soruşturma yürütülüyor.

Bunlara karşılık olarak sosyal medya platformu Instagram, çocukların korunması üzerine bir dizi önlem geliştirdi.

Mart ayında, 16 yaşından büyük kullanıcıların 16 yaş altı kullanıcılara doğrudan mesaj atmasını engelledi. Yetişkin Instagram kullanıcıları, sadece kendilerini takip eden 16 yaş altı kullanıcılara mesaj atabilecek.

Ancak sistem, kullanıcıların hesaplarını açarken bildirdikleri yaşa dayanıyor. Yani kısıtlamalardan kaçınmak isteyen çocuk yaştaki kullanıcılar, yaşları konusunda yanlış bilgi verebilir.

Instagram, son kuralların "doğru dengeyi bulmak üzere getirildiğini" söylüyor:

"Eskiden beri genç kullanıcılara herkese açık ya da özel hesap seçeneğini sunuyoruz. Ancak son araştırmalarımız, herkese açık olmayan özel hesapları tercih ettiklerini gösteriyor."

Instagram'ın getirdiği bir başka değişiklik de, "potansiyel olarak şüpheli davranışlar sergileyen" hesapların engellenmesi. Bunlara örnek olarak da kısa süre içinde çocukların hesaplarına mesaj gönderen ya da takip etmeye başladığı için askıya alınmış hesapları gösteriyor.

Bir yandan da "daha tedbirli bir yaklaşım" kapsamında Instagram, reklam verenlerin, belli bir yaşın altındaki kullanıcılara ilgileri ve arama motorlarındaki geçmişlerine göre değil, sadece yaşlarına, cinsiyetlerine ve bulundukları bölgeye dayalı reklam vermesine izin verecek.