Insight Partners, 5 milyar dolara Veeam’i satın aldı

Veeam Software, 9 Ocak 2020’de ilk duyurusunu yaptığı, yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki işlemle, Insight Partners’ın Veeam’i satın alma süreci tamamlandı. 2019’un başlarında, Insight Partners tarafından yapılan ilk yatırımın ardından, yıllık satışları 1 milyar doları aşan ve dünya genelinde 365.000'den fazla müşteriyle pazar lideri olan Veeam’in Insight Partners bünyesine katılması ile şirketin ABD pazarında büyümesi hız kazanacak.

Satın alma işlemiyle birlikte yönetici kadrosunda yapılan atamalar şu şekilde:

Daha önce Veeam Operasyonlar Başkan Yardımcısı olan William H. Largent, CEO görevine getirildi. CTO görevine Danny Allan getirildi. Daha önce CME Group’ta Genel Müdür ve CISO, ABD Enerji Bakanlığında ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nde Yardımcı CIO ve CISO görevlerini yürüten Gil Vega, Veeam’in yeni CISO’su olarak göreve getirildi. Dünya Ekonomik Forumu’nun Genç Global Liderleri arasında olan, eski ABD Başkan Yardımcısı Genel Sekreteri olarak görev yapmış, Ayers Neugebauer & Company’denNick Ayers, Insight Partners’ın Yönetici Direktörleri Mike Triplett, Ryan Hinkle ve Ross Devoron’un da bulunduğu Veeam Yönetim Kurulu Üyeliğine katıldı.



IDC Başkanı Crawford Del Prete ise konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bulut Bilişimin Geleceği; verilerin platformlar ve ortamlar arası oluşturulduğu, depolandığı, yönetildiği ve çoğaltıldığı, Hibrit Buluttur. Veeam her zaman müşterilerin yeni nesil veri yönetimi ile ilgili yaşadıkları sorunlara yönelik çalışmalar yapan bir şirket oldu. Satın alma işlemi, Veeam'in giderek daha çeşitlenen ve karmaşıklaşan müşteri ortamında artan ihtiyaçları karşılamak adına önemli bir harekettir.”



