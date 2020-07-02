’İnsansız Su Altı Aracı’ ile dereceye girmeyi başardılar

Öğrenciler Berk Behçet Gerek, Ömer Faruk Bakıcı, Ecesu Tanrısever ve Meryem Koluçolak, danışman öğretmen Cansu Döndü, Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’ı ziyaret ederek yapılan çalışma hakkında bilgilendirdi. İSAA’da kendi tasarımları olan bir hava sistemi bulunmakta olduğunu belirten öğrenciler, bununla birlikte aracın, biyo çeşitlilik çalışmaları, manipülatör sistemleri, liman ve kritik alan güvenliği, doğal ve çevresel kaynakların korunması ve incelenmesi, kıyı ve ülke güvenliğinin sağlanması, arama kurtarma, belgesel çekimi, batık araştırmaları, su altı keşif gözetleme ve örnek toplama görevleri yerine getirmek amacı ile tasarlandığını ifade etti.



Müdür Aydın Albak ise öğrencilere yapmış oldukları İnsansız Su Altı Aracı tasarımı ile TEKNOFEST’e katılarak temel kategoride Türkiye geneli 5 bin ekip arasından ilk 30 ekip içerisine girmelerinden dolayı tebrik edip, her zaman yanlarında olduğunu belirtti.



