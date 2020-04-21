İnsan kaynakları yazılımı Peoplise, Logo Yazılım’a satıldı

Revo Capital, 2013 yılında kurduğu 66 milyon dolarlık ilk fonunda yatırım yaptığı önemli girişimlerden Peoplise’ın Logo Yazılım tarafından satın alınması ile üçüncü başarılı çıkışını gerçekleştirdi.

Çağatay Güney, Güçlü Özenci ve Mehmet Ali Özenci’nin kurucu ortaklığında ODTÜ Teknokent bünyesinde Ocak 2013’te faaliyetlerine başlayan Peoplise, kurumsal firmalara tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan kaynakları yönetimi platformu sunuyor. Peoplise, Yetenek Yönetim Sistemi olarak konumlanan çözümleriyle başvuru takip sistemleri, sosyal medya kaynaklı işe alımlar, dijital değerlendirme ve markalaşma araçları içeren mobil uyumlu platformlara dönüştürüyor.

2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla Revo Captal ve 500 Istanbul’dan yatırım alan şirketin bugün 13 dilde hizmet sunduğu 74 kurumsal müşterisi bulunuyor.

Logo Yazılım bu satın alma ile birlikte insan kaynakları ürün portföyünü çeşitlendirmeyi ve müşterilerine yeni dijital çözümler sunmayı hedefliyor.