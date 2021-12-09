INNO DAY 2021'de neler duyurulacak?

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Oppo'nun ilk NPU (Nöral İşlem Birimi) ve şirketin yeni akıllı gözlüklerinin yanı sıra birkaç buluş, şirketin en büyük teknoloji etkinliğinde ilk kez sahneye çıkacak.

OPPO INNO DAY 2021, 14-15 Aralık tarihlerinde çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçekleştirilecek. Çevrimiçi etkinlik sırasında, OPPO'nun Kurucusu ve CEO'su Tony Chen, şirketin kurumsal stratejileri ve Ar-Ge'deki yenilikleri hakkında bir açılış konuşması yapacak. Aynı zamanda diğer üst düzey yöneticiler yeni NPU ve yeni akıllı gözlükleri tanıtacaklar.

Etkinlikte OPPO'nun Retractable Camera ve Digital Human da dahil olmak üzere en son teknolojilerinin ayrıntıları sergilenecek. Buna ek olarak, görüntüleme, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve 5G ile ilgili diğer yenilikler de duyurulacak.