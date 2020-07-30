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Teknoloji
Beril SÖNMEZ, (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 06:54,Son Güncelleme:

İngilterede ilk ticari uzay hava yolu mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

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İngilterede ilk ticari uzay hava yolu mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı
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İngilterede Virgin Groupa ait Virgin Galactic, dünyanın ilk ticari uzay havayollarına ait mekiğin iç tasarımını fotoğraflarla tanıttı. Virgin Galactic, uzaya düzenli ticari uçuşlar yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Richard Bransonun sahibi olduğu Virgin Galactic, uzay mekiğinin iç tasarımının tanıtımını yaptı. Firma yetkilileri, yeni astronot programı hazırlayarak uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi vereceğini de ifade etti. Uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar mümkün olduğunda, kişiler koltuk başına 250 bin dolar (1 milyon 741 bin TL) ödeyerek uzaya gidebilecek.

İngilterede ilk ticari uzay hava yolu mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

SALGIN OLMASAYDI BU SENE İLK UÇUŞ YAPILACAKTI

Şirketin sahibi Richard Branson, Bu kabin, sizin ve benim gibi binlerce insanın uzay uçuşu hayalini güvenle gerçekleştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır dedi. Branson, bu sene ilk ticari uzay uçuşuna katılmayı planlıyordu. Koronavirüs salgını sebebiyle uçuş başka bir tarihe ertelendi.
İngilterede ilk ticari uzay hava yolu mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

VIRGIN GALACTIC ŞİRKETİ

Virgin Galactic, dünyanın ilk özel amaçlı ticari uzay limanı olan ABDdeki New Mexico Spaceport Americada uzay uçuşları düzenlemeyi hedefliyor. Uzay havayolları olarak kendini tanımlayan şirket, daha önce uzay mekiği Spaceship Unity ile birlikte 5 astronotu uzaya göndermişti.
İngilterede ilk ticari uzay hava yolu mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

Şirketin ana hedefi, uzaya düzenli ticari seferler yapan uzay havayolları şirketi olmak.

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