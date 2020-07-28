İngiltere'de ilk kez bir hayvanda koronavirüs görüldü

Bugüne dek enfekte hayvanların sadece hafif belirtiler gösterdiğine ve birkaç gün içinde iyileştiğine tanık olundu.

Veterinerlik Dairesi Başkanı Christian Middlemiss, hayvanın sahiplerine ya da diğer hayvanlara virüs bulaştırdığına dair bir işaret olmadığını söyledi.

Hastalığın hayvana sahiplerinden geçtiği düşünülüyor

Hastalığın hayvana sahiplerinden geçtiği tahmin ediliyor. Evin üyelerinin daha önce koronavirüse yakalandıkları, hafif belirtiler gösteren kedinin birkaç gün içinde iyileştiği belirtiliyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu Medikal Direktörü Yvonne Doyle, "İlk kez bir kedinin Covid-19 testi pozitif çıkıyor. Ama hayvan sahiplerinin endişelenmesine gerek yok. Henüz evcil hayvanlardan insanlara hastalık geçtiğine dair bir kanıt bulunmuyor" dedi.

Uzmanlar, hayvanlarla temastan sonra ellerin yıkanmasını öneriyor.

İngiltere hükümeti, bu vakayı Dünya Sağlık Örgütü'nün Hayvan Sağlığı birimine bildirdi.



