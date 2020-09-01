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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

İngiltere'de bulunan dinozor fosilinin esrarı çözüldü

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İngiltere'de bulunan dinozor fosilinin esrarı çözüldü
Fotoğraf: Arşiv
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İngiltere’de iskeletinin tamamı bulunan dinozor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından tamamlandı.

İngiltere’de uzun bir süredir devam eden çalışmada önemli bir aşama kaydedildi. İskeletinin tamamına yakını 150 yılın ardından sona erdi.

Yaklaşık 150 yıldır Scelidosaurus’un sırtlarında büyük kemik plakalar ve sivri dikenler olan Stegosaurlar ve zırhlı plakalara sahip Ankylosaurlar arasındaki kayıp halka olduğu düşünülüyordu. Tüm bunların ardından bilim insanları Scelidosaurus’un sadece Ankylosaurlar’ın atası olduğunu tespit etti.

İngiltere Jurassic’ten otçul zırhlı ornithischian dinozor cinsi olan Scelidosaurus erken Jurassic döneminde, Sinemuryan’dan Pliensbach dönemlerine kadar 191 milyon yıl önce yaşamıştı.

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