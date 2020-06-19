İngiltere, kendi geliştirdiği temas takip uygulamasını terk ediyor

Apple'ın eski yöneticisi Simon Thompson'ın İngiltere'deki temas takip uygulamasının başına geçtiği duyurulmuştu. Hükümetin bu 'u-dönüşü' de bu haberin üzerine geldi.

Apple ve Google'ın tasarladığı teknoloji kişisel veri güvenliğini merkezine alıyor. Bu sistemde bireylerin veriler üzerinde daha fazla kontrolü var.

Ama bu sistemle epidemiyologlar daha az veriye erişim sağlıyor.

Bluetooth teknolojisine dayalı akıllı cep telefonu sistemlerinin sağlayacağı verilerin ne kadar güvenilir olacağına dair ise soru işaretleri var.

Almanya, Avusturya, ve Uruguay da son dönemde 'merkezi' sistemden 'merkezi olmayan' temas takip uygulamalarına geçmişti.

İngiltere de bu 'u-dönüşüyle' merkezi sistemi terk etmiş oldu.

Türkiye ise hala verilerin tek bir merkezde toplandığı ve bireylerin verileri üzerinde daha az kontrolü olduğu 'merkezi' sistemi kullanıyor. Türkiye'de ayrıca, temas takip uygulaması 'Hayat Eve Sığar' GPS sistemiyle çalışıyor.



