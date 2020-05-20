MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİngiliz uzman: Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek
GeriTeknoloji İngiliz uzman: Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 20.05.2020 - 07:18,Son Güncelleme:

İngiliz uzman: Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiliz uzman: Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek
Abone Olgoogle-news

Glasgow Üniversitesi Virüs Genetiği ve Biyoinformatik Bölümü Başkanı Prof. David Robertson, "yeni koronavirüsün çok başarılı bir virüs olduğunu ve tamamen yok edilemeyeceğini" söyledi.

Robertson, parlamentodaki Bilim ve Teknoloji Komisyonu'na yaptığı açıklamada, "Çok bulaşıcı, çok başarılı biz de çok yatkınız. Durumun daha da kötüleşeceğinden kaygılanmak biraz yanıtlıcı, çünkü şu anda vaka sayısı anlamında durum çok daha kötü olamaz" dedi.

'Kontrol altına almak imkansız'

Koronavirüsü Ebola virüsüyle karşılaştıran Robertson "Virüs o kadar çok insanı belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle etkiliyor ki, kontrol altına alınması neredeyse imkansız" diye konuştu.

Robertson ayrıca "Bu virüsü yok edemeyeceğimiz konusunda net olmamız gerekiyor. İnsanlar arasına yerleşecek ve birkaç yılda normal bir virüs olacak" diye de ekledi.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Prof. John Edmunds da, Covid-19 geçirenlerin, önemli derecede bir bağışıklık geliştiremeyebileceği uyarısı yaptı.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesiDünyanın önde gelen kulaklık ve ses aksesuar üreticisi Sennheiser, yeni 'minik' kablosuz kulaklığıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Peki yeni kulaklık ne sunuyor? Batarya ömrü kaç saat? Tasarımı nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle