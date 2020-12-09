MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİngiliz CEO şirketinin 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti
GeriTeknoloji İngiliz CEO şirketinin 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

İngiliz CEO şirketinin 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiliz CEO şirketinin 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti
Abone Olgoogle-news

İngiltere'nin teknoloji firması The Hut Group’un CEO’su Matt Molding, şirketin 1 milyar sterlin değerindeki hisselerini şirkette çalışan 74 personele hediye etti.

İngilterede teknoloji firması The Hut Group’un kurucusu Matt Molding, 1 milyar değerindeki şirket hisselerini 74 personele hediye etti. Şirket hisselerinin değeri toplamda 1 milyar sterlini bulurken, hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter bulunuyor.

Konuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunan Matt Molding, "İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik" dedi.

Molding’in şirkette hali hazırda 1,6 milyar sterlin değerinde yüzde 25 oranında hissesi bulunuyor.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle