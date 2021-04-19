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Teknoloji
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 19.04.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Ingenuity: NASA Mars'ta ilk defa helikopter uçurdu

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Ingenuity: NASA Mars'ta ilk defa helikopter uçurdu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi (Maharet) bugün ilk kez uçurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'Kızıl Gezegen' Mars'taki tarihi uçuşu gerçekleştirdi.

Başarılı olursa bu motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş olacak.

Uçuşun ilk olarak 11 Nisan'da yapılması planlanmış ancak bir yazılım hatasından ötürü ertelenmişti.

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki drone'un geçtiğimiz dakikalarda havalandı.

NASA 10:15 GMT'de uçuştan canlı yayına başladı. Verinin dünyaya ulaşması ise birkaç saati buldu.

Ingenuity: NASA Marsta ilk defa helikopter uçurdu

İlk uçuş denemesinde helikopterin yerden üç metre yükselmesi ve 30 saniye uçtuktan sonra inmesi planlanıyor. Daha sonraki denemelerin daha karmaşık olması hedefleniyor.

Ingenuity, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı. Uçuşun öncelikli amacı, bu teknolojinin başka bir gezegende çalışabildiğini göstermek.

 

Perseverance bu uçuş denemelerini kamerasıyla kaydetmeye çalışacak.

Ingenuity: NASA Marsta ilk defa helikopter uçurdu

DAKİKADA 2400 DEVİR

Ingenuity, Mars'ın ince atmosferinde kalkış yapabilmesi için son derece hafif olacak şekilde tasarlandı.

Helikopterin dört karbon-fiber pervane yaprağı (pal) bulunuyor.

Bunlar dakikada 2400 devirle aksi yönde dönen birer metre uzunluğundaki iki rotorda yer alıyor. NASA, bu rotor hızının yolcu helikopterlerindeki hızdan kat kat yüksek olduğunu söylüyor.

 

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