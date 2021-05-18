Infinix, Türkiye'de telefon üretecek

Giriş ve orta seviye telefon modelleriyle Türkiye'de de satışta olan Infinix telefon modelleri için önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Türkiye'de üretime geçeceğini ve bu kapsamda İstanbul'da bulunan 1000 metrekarelik alana sahip fabrikasında pilot üretim sürecine başladığını duyurdu.

2013 yılından bu yana global düzeyde ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan şirket, 8 bölgede 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Son olarak Türkiye pazarını hedefine koyan şirket, 2018-2020 yılları arasında da hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı.

Infinix, planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa Mayıs ayı sonunda üretim tesisinin resmi açılışını yapacak ve yerli üretimle ilgili detayları basın mensuplarıyla paylaşacak.