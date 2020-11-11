İndirimli alışveriş döneminde online güvenliğe aman dikkat!

Milyonlarca kredi kartı sahibi tüketici Kasım ayında adeta alışveriş çılgınlığı yaşıyor. Çok sayıda internet sitesi başlattıkları kampanyalarla kullanıcılara indirimli ürünler sunuyor. SiPay, ilk aşamada en uygun fiyatlı ürünlere tükenmeden sahip olmak isteyen kullanıcılara en ucuz ürünler sunan değil güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları konusunda tavsiyede bulunuyor. Peki güvenli alışveriş için kullanıcılar ne yapmalı?

Güvenli bir alışveriş için bağlantının güvenli olmasına dikkat edilmeli. Kişisel bilgisayar dışında, ortak kullanılan bilgisayarlardan online alışveriş yapılmamalı.

Alışveriş yapılacak sitenin SSL veya SET gibi güvenlik standartlarına sahip olduğundan emin olunmalı.

Kullanılan site hakkında bilgi edinilmeli. Daha önceden tanınan bir site değilse firmanın adresi, telefonu, e-posta adresi ve firmanın adını açık olarak yayınlayıp yayınlanmadığı kontrol edilmeli.

Ödeme bilgilerinin girildiği sayfanın adres çubuğunda “http” değil “https” yazdığına dikkat edilmeli.

Ödeme sırasında hırsızlık ve sahtekârlık olaylarının önüne geçebilmek için 3D Secure adı verilen ödeme sistemleri kullanılmalı.

Kredi kartı yerine sanal kart kullanılmalı.

Fatura ve ödeme bilgileri saklanmalı.

KOBİ’ler sertifikalı ödeme yöntemlerini tercih etmeli

İndirimli alışveriş dönemlerinde tüketiciler kadar e-ticaret yapan küçük orta ve büyüklükteki işletmelerin de belirli noktalara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen şirketin 'sahtecilik' uzmanı Emre Kahyaoğlu “KOBİ’ler ödeme altyapılarını seçerken öncelikle PCI-DSS sertifikasına ve SSL veya SET gibi güvenlik standartlarına sahip bir sağlayıcı olduğundan emin olmalılar. İlgili ödeme şirketinin güvenlik konusunda güncel etkin teknolojilere yatırım yapmış olması değerli nokta olacaktır. Ödeme altyapılarının çok sayıda bankayla entegre olması ve kullanışlı bir arayüz sunması da müşterilerinin daha kaliteli bir alışveriş deneyi yaşamasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca müşterilerin ihtiyaç duyduklarında anında ulaşabilecekleri bir destek hattının olması satıcının güvenirliğini artıracaktır” dedi.



