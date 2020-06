İnceleme: Razer Thresher Xbox One

Thresher Ultimate, Xbox One ve PC destekli olmasının yanında eğer PS4 ile kullanacaksanız ayrıca PS4 versiyonu da bulunuyor. Xbox One dediğimizde hepimizin aklına kablosuz ekipmanlar geliyor. Razer Thresher Xbox One kablosuz yapısı, 7.1 Subround desteği ve 12 metreye kadar kayıpsız gecikmesiz ses aktarımıyla öne çıkıyor.

Kulaklık frekans olarak 12-28,000 Hz aralığa sahip olmasının yanında sesin headsetteki tuşlardan kontrol edilmesi ve 50mm'lik sürücüleri çevreleyen ses yalıtımı ile oldukça etkileyici bir ürün.



408 gram ağırlığına göre konforlu yapısı ve sürücüleri çevreleyen deri yastıkları ile saatlerce oyun oynasanız bile sizi yormuyor. Kulaklığında sunduğu performansı mikrofonunda da aynen sürdüren Razer Thresher Xbox One, 100 - 10 bin Hz frekans aralığı olduğu belirtilen mikrofonu ile dış sesleri keserken oldukça iyi bir ses iletimini sağlıyor.



Profesyonel oyunculara kesintisiz bir oyun sunan kulaklığın 16 saate kadar dayanan bir bataryası bulunuyor. Thresher Xbox One bu kadar uzun ömürlü bir batarya ile bizi etkilerken, diğer modellerden farklı olarak wireless adaptörü yerine bir wireless hub ile beraber geliyor. Wireless hub güzel olmasına karşı USB ile güce ihtiyaç duyuyor. Bu yönüyle olumsuz bir düşünce yaratsa da tek bir tuş ile Xbox One - PC arasında geçiş yapılmasını sağlayan tuş dikkat çekici.

Tüm bunların yanında askılık ve optik sürücülere ait kabloların kutudan çıkması da iyi.