İnceleme: OLED ekranlı ASUS Zenbook Flip S 13 (UX371)

ASUS Zenbook Flip S 13 (UX371) modelini bir süredir kullanıyorum ve pek çok açıdan beni fazlasıyla tatmin ettiğini söyleyebilirim. Özellikle de 4K çözünürlüğündeki OLED ekranından bahsederek başlamak isterim.



Bilindiği gibi OLED ekranlara telefonlardan alışığız; ancak kullanıcılar fazlasıyla istese de dizüstü bilgisayar tarafında bu teknolojiye pek rastladığımız söylenemez. Ta ki bugüne kadar! ASUS, işte bu cihazında OLED ekranı son kullanıcıyla buluşturuyor.



OLED EKRANIYLA BİR ADIM ÖNDE

4K çözünürlüğündeki bu OLED ekran, gerçekten de üstün bir ekran teknolojisi sunuyor ve bu paneli kullanan bir dizüstü bilgisayarla deneyiminiz çok daha iyi oluyor. Bir yandan daha iyi bir görüntü kalitesiyle karşılaşırken, diğer yandan işin sağlık tarafı da var.

IPS ekranlardan bildiğimiz mavi ışıklar gözler için gerçekten de zararlı ve zamanda göz retinasına zarar veriyor. Oysa TUV panel sertifikasına sahip olan Zenbook Flip S 13, hem yüzde 70 oranında daha az mavi ışık gelmesini sağlıyor hem de titreşimsiz bir görüntü veriyor.



Bu arada ekranın 500 nit parlaklık seviyesine ulaşabildiğini de belirtelim.



HEM İNCE, HEM HAFİF HEM DE GÜÇLÜ

13.3 inç ekran büyüklüğüne sahip olması nedeniyle çantanızda, yanınızda rahatça taşıyabiliyorsunuz; oldukça da hafif bir ürün. Sadece 13.9 mm kalınlığında ve sadece 1.3 kilo ağırlığında. Bu da Zenbook Flip S 13’ü çok daha taşınabilir bir hale getiriyor ve mobil hayatı kolaylaştırıyor. Özellikle de HDR modunda YouTube ve Netflix’ten video seyrederken bu kaliteyi buram buram hissedeceksiniz. Yani bir film ya da dizi izlerken OLED panelin farkını görmemek mümkün değil.



ASUS, uzun yıllardır dizüstü bilgisayar üreten bir marka ve daha da önemlisi geliştirdiği bilgisayar çok farklı şekillerde kullanılabiliyor. Zenbook Flip S 13 de tam olarak böyle bir ürün. 4 farklı kullanım senaryosuna sahip. İsterseniz dizüstü bilgisayar olarak, isterseniz tablet, isterseniz çadır modu isterseniz de sunum modunda kullanabilirsiniz. Şekilden şekle giren bir dizüstü bilgisayardan söz ediyoruz.



UZUN BATARYA ÖMRÜYLE PRİZİ SİZE UNUTTURACAK

Gelelim cihazın performansına. Ekranı bu kadar iyi olan bir ürün, elbette performansta bizi yarı yolda bırakacak değil. Intel’in 11. Nesil işlemcisinden gücünü alan Zenbook Flip S 13, elbette pek çok açıdan yüksek performans sunan bir ürün. Zorlu görevlerin üstesinden gelebilen ürün, pil ömründen de tasarruf sağlıyor. 15 saate kadar süren batarya ömrü, prizi size unutturacak.



Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği de etraftaki gürültüyü büyük ölçüde azaltan ve net bir ses kalitesi sunan yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi. Çevredeki gürültüyü yok ettiği için özellikle de evden çalışanlar bu özelliği çok sevecek.



KLAVYESİ KULLANICI DOSTU

Zenbook Flip S 13’ün klavyesi de oldukça kullanışlı. Geniş ölçekte kullanılan klavyede 19.05 mm tuş başlığı mesafesi bulunuyor ve rahatça çalışabiliyoruz.



Gelelim cihazın diğer özelliklerine… WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini destekleyen cihazın üzerinde iki adet USB Type-C yuvası, bir adet Type-A yuvası ve bir de HDMI yuvası bulunuyor. 3.5 mm kulaklık yuvası cihaz üzerinde yok; ancak cihazın kutusundan dönüştürücü çıktığından bu da sorun olmaktan çıkıyor.



Sonuç itibariyle özellikle de iş ve eğitim odaklı bir bilgisayar arıyorsanız Zenbook Flip S 13 (UX371) işinizi fazlasıyla görecek bir ürün.



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