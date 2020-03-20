İmzalar dijitale taşınınca evden çalışmak kolaylaştı

Mobil cihazların artması ve online hizmetlerin çoğalmasıyla mobil çalışmanın yaygınlaştığına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Yapılan araştırmalar, geleneksel iş yapış modellerinin değiştiğini ve bu değişimin süreceğini gösteriyor. Şirketlerin olduğu kadar, çalışanların da yeni iş süreçlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. İmzaları kağıt ortamında dijitale taşırken, mobil uygulamaların artan kullanım alanlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Elektronik ve mobil imza altyapısı ile imza süreçlerini kolaylaştıran yeni nesil Letsign platformu, dünyanın neresinde olunursa olsun, istenilen zaman yasal geçerli imza atılmasını sağlıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde imzaların uzaktan atılıp iş süreçlerinin kesintiye uğramaması için LetSign platformunu tüm kullanıcılar için Nisan ayının sonuna kadar ücretsiz sunacağız.” bilgisini verdi.

LetSign’ın kurumsal olduğu kadar, bireysel kullanım için de cazip bir platform olduğuna dikkat çeken Orhun, “Aslında çoğu insan kağıt üzerinde imza atmaktan hoşlanmıyor. İş çoklu, sıralı imza süreçlerine gelince bu hoşnutsuzluğa, zaman ve emek kaybı da ekleniyor. Alınan çıktılar masadan masaya, ofisten ofise gönderiliyor. Kargo gönderimi, takip süreçleri de cabası. İmzaları dijitale taşıyarak bu karmaşanın önüne geçmeyi hedefledik. LetSign, dijital dünya için vaat ettiğimiz standartların tamamına sahip. Hayatı kolaylaştıran bu platformda farklı kullanımlar için uygun alternatifler oluşturduk.” açıklamasında bulundu.

LetSign, karşılıklı imza veya onay gerektiren dokümanların tek bir platform üzerinden paylaşılmasını, dağıtılmasını, hedef sistemlere aktarımını sağlıyor. Kullanıcılar, elektronik veya mobil imza ile imza atabiliyor, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapabiliyor. Bu platformda imzalama işlemi saniyeler içinde gerçekleşebiliyor. Üstelik imzası talep edilen kişinin LetSign paketi kullanması zorunlu değil. İmza atabilmek için dokümanın bilgisayara indirilmesi ve başka bir imzalama aracına sahip olması da gerekmiyor.