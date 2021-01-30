Spot ışıklı harekete duyarlı kamera geliştirildi

Önce Ranger Pro'dan başlayalım. 1080p FHD video kaydı yapabilen ürün, gündüz ve gece çekimlerinde hayli net görüntü elde ediyor. Özellikle de 720p çözünürlüğünde görüntü alan kameralarla kıyaslandığında görüntüdeki farkı görmemek mümkün değil.

2MP CMOS sensörlü olan ürün, H.265 video sıkıştırma formatına destek veriyor. Böylece H.264 ile karşılaştırıldığında daha uzun videoları çok daha az boyutlarda kaydedebiliyor. Bu durum elbette önemli; böylece depolama kapasitesi bakımından çok daha verimli bir kullanım söz konusu.

Tasarımıyla ufak bir küreyi andıran Imou Ranger Pro, telefon ile birlikte kullanılıyor ve kurulum hayli basit. Ürünün arka tarafında microSD kart girişi yer alıyor ve burada isteğe göre depolama hafızasını artırabiliyorsunuz. Ürünün microSD kart ile gelmediğini ve ayrıca satın almanız gerektiğini de söyleyelim.



IEEE802.11b/g/n kablosuz ağ standardını kullanan cihaz, bu sayede metrelerce uzaklıkta dahi olsa kapsama alanında kalıyor. Imou Life uygulamasını iOS veya Android işletim sistemli cihazlara yükleyerek de kameraya yansıyan görüntüleri anlık olarak izleyebiliyorsunuz.

Uygulama ile birlikte kamerayı uzaktan kontrol edebileceğiniz gibi kayıtlı videoları tekrar tekrar izleme şansınız bulunuyor. 355 derecelik yatay dönüş ve 90 derecelik eğim özelliği bulunan kamera, 30FPS’ye kadar kare hızına sahip ve 16x dijital zoom özelliği de bulunuyor.

Ürün, otomatik takip de yapabiliyor. Şöyle ki, kameranın bulunduğu ortamda bir hareketlenme meydana geldiğinde cihaz hareketlerin bulunduğu ortama odaklanırken, kayıt alındığı için de bu görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Ayrıca mikrofon ve hoparlör desteği de bulunan ürün ile uzaktan iletişim de mümkün hale geliyor.

Gelelim şirketin öne çıkan bir diğer ürünü olan Imou LOOC'a... 308 gram ağırlığında olan ürün, 2 metreyi aşkın uzunlukta bir kabloyla geliyor. Kutu içeriğinden çeşitli aparatlar çıktığı için de herhangi bir yere monte etmekte sorun yaşamıyorsunuz.

IP65 serfitikasına sahip olması nedeniyle kötü hava şartlarından da etkilenmeyen ürünün tepesinde gizli bir bölme bulunuyor. Bu kısmın biraz zor açıldığını da belirtelim. Kapağı açtığınızda ise WPS/reset tuşuyla birlikte microSD kart yuvasını görüyorsunuz.

Cihazın video kaydı yapabilmesi için microSD kart desteğine ihtiyacınız var ve kutu içeriğinde maalesef kart yok. Bu nedenle ayrıca satın almanız gerekiyor. Bulut depolama da bir çözüm; ancak bu çözümü kullanmak için de aylık bir ücret ödemeniz gerekiyor.



1080p video kaydı yapabilen ürün, H.265 video sıkıştırma formatını destekliyor. Bu sayede videoların uzunluğu sorun olmuyor ve daha küçük boyutlarda depolama alanında yer kaplıyor.

2.8mm sabit lens ile gelen cihaz, 10 metre gece görüş mesafesine sahip ve gece karanlığında da detayları yakalayabiliyor. 16X dijital zoom özelliği ile gelen ürün, ortam sesleri kaydederken ihtiyaç halinde sesli iletişimi mümkün kılıyor.

Bir diğer önemli nokta da ürünün güçlü bir spot ışığına ve 110dB değerde siren özelliğine sahip olması. İstenmeyen kişiler böylece uzaklaştırılabilir.