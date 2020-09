Immortals Fenyx Rising satışa çıkıyor: Tarih belli oldu

Assassin’s Creed Odyssey'in yaratıcıları olan Ubisoft Quebec'teki ekip tarafından geliştirilen Immortals Fenyx Rising, büyük bir mitolojik macerayı yeni boyutlara taşıyan yeni bir oyun. Oyuncular, Yunan tanrılarını ve onların diyarını karanlık bir lanetten kurtarmak için yeni kanatlı bir yarı tanrı olan Fenyx ile oynayacaklar.

Fenyx, ancak tanrıların efsanevi güçleriyle ustalaşarak, kahramanca sınavların üstesinden gelerek ve güçlü mitolojik canavarlarla karşı karşıya gelerek, Yunan mitolojisindeki en ölümcül Titan olan Tifon’la yüzleşecek.



Özünde kahraman olanlar için farklı bir deneyim olan bu oyunda aksiyon dolu dinamik

oynanış, havadan ve yakından hızlı dövüşler ve Yunan mitolojisinden esinlenen hikayeler bulunuyor. Oyuncular Kiklop, Minotor ve Medusa gibi mitolojik yaratıklarla yüzleşecekler. Aşil’in Kılıcı, Odisseus’un Yayı ve Daidalos'un Kanatlarının yardımıyla oyuncular bahsi geçen o yaratıkların büyüklüşüyle başa çıkmak için kendilerini havaya fırlatacaklar.

Dövüşe ek olarak, oyuncuların mantışı ve stratejisi, küçük ölçekli bireysel bulmacalardan destansı Tartaros Mahzenlerine kadar oyun dünyasındaki tüm bu testlerle sınanacak.

Ubisoft'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Immortals Fenyx Rising'de ilerleme çeşitlidir ve oyuncuların Fenyx'in saşlışını veya dayanıklılışını yükseltebilecekleri Hall of the Gods (Tanrıların Salonu) merkezlidir. Fenyx'i geliştirmenin yanı sıra, kullanılan silahlar, zırhlar ve iksirler, düşmanları yenerek ve dünya çapında sandıklar açarak da güçlendirilebilir.

Yolculuk, hedef kadar zorlu ve ödüllendirici olacak ve oyuncular, olmaları gereken bir kahraman gibi ortaya çıkacaklar. Immortals Fenyx Rising'in Gold Sürümünde ana oyun, Sezon Kartı ve ek oyun içi içerik de yer alacak. Tüm ön siparişlerde bir bonus görev olan “A Tale of Fire and Lightning” yer alacak."

Ayrıca tüm Stadia oyuncuları, Immortals Fenyx Rising'i çıkıştan önce ücretsiz oynanabilecek, demo ile deneme şansına sahip olacak. Oyuncular sadece tek bir tıklama ile demoyu Stadia kütüphanelerine ekleyebilecek ve Yunan tanrılarını kurtarma görevlerinde Fenyx'e hemen katılabilecek.