IMEI klonlanmış telefon kapanır mı?

5809 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca, IMEI bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihazlar haberleşmeye kapatılmakta ve IMEI bilgisi başka cihazlara kopyalanmış olan cihazlar gerçek cihaz sahibi olduğunu belgeleyen kişi tarafından sadece tek hatla eşleştirilmek suretiyle kullanıma açılmaktadır.

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİ (IMEI) DEĞİŞTİRİLMİŞ (KLON) CİHAZI KULLANABİLİR Mİ?

Yurtiçinde herhangi bir firmadan satın almış olduğunuz cihazlarınıza ait IMEI numaralarını eşleştirebilmeniz için bir kereliğine cihazı satın almış olduğunuz firma ile irtibata geçmeniz ve T.C kimlik numaranızı ya da yabancı kimlik numaranızı ilgili firmaya ibraz ederek eşleştirme yapmanız gerekmektedir. IMEI numarası değiştirilmiş cihazın kullanıcısı; cihaz ithalat yolu ile alınmış ise ithalatçı veya imalatçı firmaya başvurmalıdır. İlgili firmanın yapmış olduğu ilk eşleştirmeden sonra https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-cep-eslestirme adresi üzerinden başka GSM hattı ile eşleştirme yapılabilmesi mümkündür.

Bu türde bir cihazın ithalatçı veya imalatçı firmasına ulaşılamaması halinde, gerçek cihazın kullanıcısına ait abone numarası, adli merciler tarafından tespit edilerek Kuruma bildirilebilir.

NOT: Tüm bilgiler BTK'dan alınmıştır.