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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

IMEI kayıt ücretleri kaç TL? Yurt dışından telefon getirenler dikkat

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IMEI kayıt ücretleri kaç TL? Yurt dışından telefon getirenler dikkat
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Yurt dışından getirilen ve IMEI kaydı bulunmayan telefonların kayıt ücreti değişti. 1.838 TL olan ücret bakın kaç TL oldu?

IMEI kayıt ücretlerinde değişikliğe gidildi. 1838 TL olan ücret, 2006 TL'ye çıkarıldı. Diğer bir deyişle yurt dışından gelen telefonların IMEI kaydını yaptırabilmek için kullanıcıların hem pasaport bilgilerini işletmeleri gerekiyor, hem de 2006 TL'lik ücreti ödemeleri gerekiyor. 

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMEK MANTIKLI MI?

IMEI kayıt ücretinin 2006 TL'ye çıkmasıyla birlikte yurt dışından telefon almanın bir kârlılığı kalmadı. Sadece Türkiye'de yüksek fiyatlardan satılan amiral telefonlar için bu durum geçerli değil. Bunun dışında yurt dışından getirilen bir telefonun maliyeti oldukça fazla.

Kullanıcılar için bir diğer önemli nokta da pasaport kaydının yapılması. Getirilen telefonun IMEI kaydında, hat sahibinin ismi ile pasaporttaki ismin uyuşması gerekiyor. Aksi halde IMEI kayıt işlemi yapılamıyor. 

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