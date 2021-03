İlk tweet'i 2,9 milyon dolara alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?

Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su olan Estavi, BBC'ye açıklamasında "Bu bir dijital varlık olarak insanlık tarihinin bir parçası. Bundan 50 yıl sonra insanlık tarihinin ilk tweetinin fiyatının ne olacağını kim bilebilir" dedi.

29 yaşındaki Estavi, satın aldığı tweeti Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna benzetti.

Estavi şöyle devam etti:

"Bu, yükselişte olan bir piyasa ve daha yeni başlıyor. Tüm dijital sanat formları, müzik, fotoğraf, video tweet ve blog paylaşımları NFT olarak alınıp satılabiliyor."

"SOSYAL MEDYADA YARATTIĞI ETKİ"

Malezya vatandaşı olan Estavi, yatırımcıları ve iş arkadaşlarının bu alımı takdir ettiğini belirterek "Çünkü bu NFT'nin değeriyle gelecekteki fiyatını ve sosyal medyada yarattığı etkiyi biliyorlar" dedi.

Sina Estavi, ödediği para karşılığında Dorsey'nin "Just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) dediği tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı sertifikasını alacak.

Estavi'nin en yüksek fiyatı vererek satın aldığı tweetten elde edilen gelir Doğu Afrika'daki yoksullara yardım eden Give Directly adlı kuruluşa bağışlanacak.

Satış, "Valuables @Cent" platformu üzerinden NFT (Non-Fungable Token - Takas Edilemez Kripto Varlık) yöntemiyle, Bitcoin'in kriptopara rakiplerinden biri olan ether'le gerçekleştirilmişti.

DİJİTAL SANAT MÜLKİYETİ

Son dönemde giderek popüler hale gelen ve blok zincir üzerinde yer alan NFT'ler koleksiyon amaçlı dijital sanat formu mülkiyetini ifade ediyor.

11 Mart'ta Beeple ismiyle bilinen Mike Winkelmann adlı sanatçı, dijital eserini Christie's müzayede salonunda 69,3 milyon dolara satmıştı.

Winkelmann, sanat kariyerinin ilk 5.000 günündeki (13 yıl) çalışmalarını satışa çıkarmıştı. Sanatçı her gün bir eserini satıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın partneri şarkıcı Grimes, yüzlerce sanat çalışmasından oluşan koleksiyonunu bu yöntemle 6 milyon dolara satmıştı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James'in, 2019'da Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde takımının Sacramento Kings ile oynadığı maçta Nemanja Bjelica'nın üzerinden yaptığı smacın fotoğrafı da geçen ay NFT olarak 208 bin dolara satılmıştı.

Grammy ödüllü King of Leons da When You See Yourself adlı albümünü NFT olarak çıkaran ilk müzik grubu olmuştu.