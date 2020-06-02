İlk sipariş için ücretsiz kargo hizmeti verecek

Amazon.com.tr’den bugünden itibaren ilk kez alışveriş yapacak olan müşteriler ilk siparişlerine özel ücretsiz kargo hizmetinden yararlanabilecek. Ürünlerin detay, sepet ve ödeme sayfalarında teslimat seçeneği olarak belirtilen yeni hizmet, ürün limiti olmaksızın yeni müşteriler tarafından ilk siparişlerde kullanılabilecek.



İlk siparişe özel ücretsiz kargo hizmeti müşterilerin ilk siparişlerinde, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak.



