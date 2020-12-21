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A.A.
Haber Giriş: 21.12.2020 - 08:12 | Son Güncelleme:

İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu

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İlk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu
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Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ankara, Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (NÖROM), projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacağını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, yönetmelikle nisanda yürürlüğe giren stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi amacıyla alanında temayüz etmiş birden fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirmelerine imkan veren ve Türkiye'de ilk kez uygulanacak model kapsamında ilk ortak araştırma ve uygulama merkezinin kurulduğu aktarıldı.

Projeyle Türk yükseköğretim sistemine "birlikte iş yapma modeli" kazandırıldığı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara, Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM), Türk yükseköğretimine birlikte iş yapma modelini getirmesinin yanı sıra ülkenin gelişmesi için öncelikli ve özellikli bir alanda büyük yatırım ve harcama yapılmasını gerektiren projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da yönetmelikle kurulan NÖROM'un ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, modelin Türkiye'de ilk kez uygulanacağının altını çizdi.

Saraç, "Yeni YÖK, ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değer üretecek yükseköğretim Ar-Ge merkezleri ile ilgili yeni ve yenilikçi çalışmalarını sürdürecek." ifadesini kullandı.

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