İlk kez internetten alışveriş yapanlar nelere dikkat etmeli?

Milyonlarca kişi ilk kez sanal mağazaların kapısından içeri adım atarken; Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre Türkiye’de yüzde 4-5 olan e-ticaretin toplam perakendedeki payı, son bir aylık süreçte bazı dikeylerde 5-6 kat arttı.

Artan siparişler, sepet içeriklerinin zenginleşmesi, ürünlerini müşteriye ulaştırmada zorluk yaşamaya başlayan e-ticaret sitelerini personel alımına yönlendirmesi, binlerce kişiye de istihdam olanağı sağladı.

Hayatı kolaylaştıran internetten alışverişin birçok avantajı bulunuyor. Öncelikle dijital pazarlarda zaman ve yer sınırlaması yok. 7 gün 24 saat dünyanın her tarafından alışveriş yapabiliyorsun. Ürün çeşidi sınırsız. Fiziki mağazalarda ürün çeşidi, mağaza büyüklüğü ile sınırlıyken, online mağazalardan milyonlarca ürüne bir tıkla ulaşmak mümkün.

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, bugünlerde internetten alışverişin en önemli avantajının “sağlık” olduğunun altını çizerek, “Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yolu temastan kaçınmaktır. E-Ticaret, sıfır temasla alışveriş imkânı sağladığından, son bir ayda sisteme milyonlarca yeni müşteri dahil oldu. Maskesiz, eldivensiz, korkmadan, evinizde steril bir ortamda alışveriş yapabiliyorsunuz. Türkiye’de yıllardır insanlar güvenlik kaygısından dolayı internetten alışverişe mesafeli duruyorlardı. Bazı ayrıntılara dikkat etmek, internetten güvenli alışveriş için yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Kayral, ilk kez internetten alışveriş yapmaya başlayanlara güvenli alışveriş için şu önerilerde bulundu:

Bildiğiniz Mağazalardan Alışveriş Yapın: İlk kez internetten alışveriş yapacaksanız, her gün gittiğiniz mağazaların online alışveriş sitelerini kullanın. Ürünleri, fiyatları az çok bildiğiniz için hata yapma oranınız düşük olur.

Sosyal Ağlar Üzerinden Alışverişten Kaçının: Buradaki satıcılar genelde serbest girişimciler. Yani kurumsal kimlikleri yok. Bir sorun çıkması durumunda muhattap bulamayabilirsiniz.

Ayrıca yasal boşluklar nedeniyle dolandırıcıların en çok tercih ettiği kanallar buraları.

Mağaza Adreslerine Dikkat Edin: İnternetteki mağazaların güvenli olup olmadığının bir göstergesi, o mağazaların adresleridir. Eğer mağazanın adresi https yerine http ile başlıyorsa, yani "Secure/Güvenli" kelimesinin "S" harfi bulunmuyorsa güvenlik yüzde 100 sağlanamamış olabileceğinden dikkatli olmak gerekir.

Karşılaştırma Sitelerini Kullanın: Herkes alışverişte bir ürünü en uygun fiyatla almak ister. Bunun için semt semt, mağaza mağaza dolaşanlar olur. İnternette ise en uygun fiyatlı ürüne ulaşmak son derece kolay. Cimri, Akakçe, Epey gibi karşılaştırma sitelerine girerek aynı ürünün en ucuz hangi mağazada bulunduğunu öğrenmek, sadece birkaç saniyenizi alır.

İndirim-Kampanya Fırsatlarını Kullanın: İnternette kampanyalar, indirimler hiç bitmez. Birçok siteden tamamen ücretsiz olarak alabileceğiniz indirim kodlarını kullanarak fiyatları ucuzlatabilirsiniz. Kredi kartıyla alışverişte bonus veya puan kazanıldığı gibi internette bazı siteler de belirli mağazalardan alışveriş yapanlara ekstra nakit kazandırırlar. Para iadeli alışveriş siteleri tercih edilirse, alışveriş daha da cazip hale gelebilir. Hiç tanımadığınız siteler, çok aşırı indirim vaadinde bulunuyorsa, tedbirli olun, hatta o sitelerden uzak durun.

Kredi Kartı Kullanma Kaygınız Varsa: Kredi kartınızı internet alışverişlerinde kullanmaktan çekiniyorsanız, EFT ya da kapıda ödeme seçeneklerini tercih edin. Bankanızdan sanal kart da alabilirsiniz. Sanal karta, sadece o alışverişte kullanılacak kadar para yüklenerek alışveriş yapmak mümkün.



