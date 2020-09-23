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Teknoloji
Haber Giriş: 23.09.2020 - 07:56 | Son Güncelleme:

İlk dijital espor müzesi kapılarını açıyor

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İlk dijital espor müzesi kapılarını açıyor
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League of Legends esporunda dünyanın en büyüğünün belirlendiği Worlds (Dünya Şampiyonası) etkinliği 25 Eylül Cuma günü ön eleme aşamasıyla başlıyor. Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşecek 40 günlük bir dijital etkinlik sonucunda Türkiye’nin ilk dijital espor müzesi oluşturulacak.

Worlds 2020 etkinliği için bu sene global düzeyde “EleGeçir” konsepti belirlendi. Bu kapsamda yayına giren olan platformda oyuncuların takip ettiği yayıncılar, sunucular ve Riot ekibi, belirli aralıklarla 20 farklı sosyal medya görevini duyuracak. Bu görevler katılımcıların League of Legends ve espor ile ilgili anılarını, hayallerini ve ürettiklerini paylaşmakla ilgili olacak. Her görev, 24 saat içinde Twitter’dan etkinlik etiketleri olan #EleGeçir ve #Worlds2020’yi kullanarak yapılacak paylaşımlarla tamamlanabilecek. 

Her görev tamamlandığında, görevi sunan kişinin de önerileri alınarak en başarılı 20 paylaşım belirlenecek ve her birinin sahibine 840 RP hediye edilecek. RP kazanan kişiler, web sitesinde yer alan lider tablosunda isminin yanına 100 puan yazdıracak. 1 Kasım tarihinde lider tablosunun zirvesindeki 10 kişi Dünya Şampiyonası Kapüşonlusu kazanacak. Eşitlik olması durumunda ise son bir zor görev sunulacak.

Müze, 1 Aralık 2020 tarihine kadar açık kalacak.

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