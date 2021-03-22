İlginç iş ilanı: 24 saat ekrana bakmayana 19 bin TL!

Dijitalleşen dünyada akıllı telefonlar hayatımızın odağı haline gelmiş durumda.

ABD'deki bir iş ise 24 saatliğine bu alışkanlığından vaz geçenlere hatırı sayılır bir ödeme yapacak.

'Reviewsorg' isimli şirket tarafından yayınlanan iş ilanı kapsamında seçilecek kişiler 2 bin 400 dolar (yaklaşık 19 bin TL) kazanacak.

Şirket tarafından seçilen kişiler akıllı telefon, televizyon, bilgisayar, akıllı saat gibi cihazları 24 saat boyunca kullanamayacak.

Bu kişilere 200 dolar değerinde bir hayatta kalma seti verilecek. Söz konusu sette kişilerin dijital cihazlar olmadan vakit geçirmelerini sağlayacak ürünler yer alacak.

26 Mart'a kadar başvuruların kabul edildiğini belirten şirket sadece ABD'de yaşayanların başvurularının değerlendirilmeye alınacağının altını çizdi.