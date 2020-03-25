'İletişim ve ödeme sistemlerinde altyapının devamlılığı hayati önemde'

Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan konuyla ilgili yaptığı açıklama şu sözleri kaydediyor: “Dünyayı etkisi alına alan Covid-19 salgınıyla ilgili olarak, gündelik hayatın devamlılığını sağlamayı en önemli toplumsal sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Şu an interneti bu kadar rahat kullanabiliyorsak, POS makineleri kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ediyorsa, sağlık sistemindeki dijital sistemler aksamıyorsa bu tesadüf değil. Bu sistemlerin altyapısını sağlayan 800’ü aşkın çalışanımızın yalnızca yüzde 10’u evden çalışıyor. Geriye kalan tüm ekiplerimiz, dijital sistemlerin doğru çalışması için sahada gayret gösteriyor” dedi.



Yerli ve milli teknolojilerin önemi daha da arttı



Covid-19 salgınıyla birlikte “yerli ve milli” teknolojilerin önemi bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı. Salgınla birlikte üretim, lojistik ve dağıtım konularında birçok sektörde sıkıntılar yaşanması bekleniyor. Başta Çin olmak üzere birçok ülkede üretim neredeyse durma noktasına geldi. Üretim yapılsa bile üretilen ürünlerin taşınması, gümrükten geçirilmesi de büyük sorunlar oluşturuyor. İşte bu noktada yerli ve milli teknolojilerin önemi net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yerli ve milli teknolojileri geliştirmenin dışa bağımlılığı azaltmanın yanı sıra, bu tür kriz dönemlerini atlatmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten İnan, “Yerli ve milli teknolojiler ülkemiz açısından büyük bir önem taşıyor, ancak bu teknolojileri ve ürünleri entegre edecek, servisini sağlayacak yerli ve milli entegratörlerin de yeterli güce sahip olması gerekiyor.” dedi.

Teknoloji altyapısının kesintisiz bir şekilde çalışabilmesi için çalıştıklarını ifade eden İnan, “Tüm dünyaya yayılan, hayatı neredeyse durma noktasına getiren bu dönemi ülke olarak az hasarla atlatacağımıza inanıyorum” dedi.