İletişim platformları karşı karşıya geldi: WhatsApp mı BiP mi?

Farklı teknik kriterler baz alınarak yapılan karşılaştırma sonucunda BiP, 100 üzerinden 99 puan alarak 72 puan alan WhatsApp’ı geride bıraktı.



BiP, kaybolan mesaj, uygulama içi para gönderme, 10 kişiye kadar HD kalitede grup görüntülü görüşme ve fotoğraf paylaşma, gece modu, kişiselleştirilmiş menü, mesaj yazı tipi değiştirme, 106 dilde mesajlaşma, afet anlarında ve acil durumlarda kullanılabilen “Acil Durum Butonu” ve afet anlarında yaşanan network kesintilerinde ‘Yardım İste’ butonu ile 300 metreye kadarki alanda bulunan BiP kullanıcılarına Bluetooth üzerinden iletişim imkanı sunması gibi birçok farklı özelliğiyle rakibini geride bıraktı.



Versus’a göre BiP'in WhatsApp'tan üstün özellikleri:



Kaybolan görseller özelliği mevcut.

Kaybolan mesaj özelliği mevcut.

Resim önizleme özelliği var.

Tablet bilgisayarlarda kullanılabilir.

Sık kullanılan kişiler seçeneği mevcut.

Otomatik taslak özelliği var.



Google Play’de daha fazla puanı var: 4.5 vs. 4.3

App Store'da daha yüksek puanı var: 4.5 vs. 4.0



Versus’a göre WhatsApp'ın BiP'ten üstün özellikleri:



Meşgul, Uzakta gibi durum mesajlarıyla erişilebilirlik durumunuzu özelleştirebilirsiniz.

Desteklediği dil sayısı 5 adet daha fazla: 33 vs. 28

Widget özelliği var.

Gizlilik ayarları var.

Resim galerileri içerir.