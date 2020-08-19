Ä°kinci el cep telefonu ve tablet iÃ§in garantili satÄ±ÅŸ dÃ¶nemi resmen baÅŸlÄ±yor.Â Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, bakanlÄ±kÃ§a hazÄ±rlanan ve son aÅŸamaya gelen yeni dÃ¼zenlemeyle ikinci el piyasada sÄ±klÄ±kla alÄ±ÅŸveriÅŸe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalÄ± ve garantili bir ÅŸekilde tekrar satÄ±ÅŸa sunulabileceÄŸini bildirdi.

Ä°KÄ°NCÄ° EL CEP TELEFONU VE TABLET Ä°Ã‡Ä°N GARANTÄ° DÃ–NEMÄ°

Pekcan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "yenilenmiÅŸ Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ÅŸÄ±na" yÃ¶nelik dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.

SÃ¶z konusu dÃ¼zenlemenin Ã¶nemine iÅŸaret edenÂ Pekcan, "DÃ¼zenlemeyle kullanÄ±m Ã¶mrÃ¼ henÃ¼z dolmayan teknolojik Ã¼rÃ¼nlerin tekrar ekonomiye kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, israfÄ±n ve Ã§evreye verilen zararlarÄ±n Ã¶nlenmesini, ithalatÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± ve tÃ¼keticilerin bÃ¼tÃ§elerine daha uygun bedelle gÃ¼venli bir ÅŸekilde ikinci el cihaz almalarÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Pekcan, dÃ¼zenlemenin tÃ¼keticilerin ikinci el Ã¼rÃ¼n alÄ±p satarken gÃ¼venli ÅŸekilde hareket etmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Mevcut durumda, Ã¶zellikle ikinci el cep telefonu piyasasÄ±nda kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve gÃ¼vensizliÄŸin sÃ¶z konusu olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu durumu ortadan kaldÄ±rmak, tÃ¼keticilerin gÃ¼venli ÅŸekilde ve sÄ±fÄ±r Ã¼rÃ¼nlere nazaran daha dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetle bu Ã¼rÃ¼nleri satÄ±n almalarÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¶netmelik taslaÄŸÄ±, Ã¼lkemizde 'yenilenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n' sisteminin yasal altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturacak. Bu sayede, tÃ¼keticilerimiz kullanÄ±lmÄ±ÅŸ teknolojik Ã¼rÃ¼nlerini satarken veya ikinci el Ã¼rÃ¼n alÄ±rken gÃ¼venli ÅŸekilde hareket edebilecek. SatÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yenilenmiÅŸ Ã¼rÃ¼nle ilgili sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nda da garantiden kaynaklanan haklarÄ±nÄ± kullanabilecek."Â

"EN AZ 12 AY GARANTÄ° VERÄ°LMESÄ° ZORUNLU OLACAK"Â

Pekcan, bu kapsamda kullanÄ±lmÄ±ÅŸ cep telefonu ve tabletlerin bakanlÄ±kÃ§a onaylÄ± yenileme merkezleri tarafÄ±ndan belirli bir standarda gÃ¶re yenilenebileceÄŸini, sertifikalÄ± ve garantili ÅŸekilde tekrar satÄ±ÅŸa sunulabileceÄŸini aktardÄ±.

BakanlÄ±ktan "Yenileme Yetki Belgesi" alarak faaliyette bulunacak yenileme merkezlerinin, tÃ¼keticilerden kullanÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¼rÃ¼nleri almak ve yenilenmiÅŸ Ã¼rÃ¼nleri satmak Ã¼zere kendilerine baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan "alÄ±cÄ±" ve "satÄ±cÄ±" kanallarÄ± oluÅŸturabileceÄŸini vurgulayanÂ Pekcan, "Yenilenen Ã¼rÃ¼nlerin ambalajÄ±nda, etiketinde ve reklamlarÄ±nda 'yenilenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n' ibaresine yer verilerek satÄ±ÅŸa sunulmasÄ± ve ayrÄ±ca bu Ã¼rÃ¼nlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak." bilgisini verdi.

BakanÂ Pekcan, yÃ¶netmelik taslaÄŸÄ±nda ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve deÄŸerlendirmelerinin alÄ±narak son aÅŸamaya gelindiÄŸini belirterek, sÃ¶z konusu dÃ¼zenlemenin yakÄ±n zamanda hayata geÃ§eceÄŸini bildirdi.

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