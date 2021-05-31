İkinci el alışverişlerde yeni dönem

sahibinden.com, ARGE ekibiyle geliştirdiği S - Param Güvende hizmetini hayata geçirdi. Hizmet sayesinde, kullanıcılar artık ikinci el ürün alım satımlarını çok daha kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecekler. S – Param Güvende ile evlerinde kullanmadıkları ya da yenilemek istedikleri ürünleri satmak isteyen kullanıcılar, Türkiye’nin her yerindeki kullanıcılara ücretsiz kargo ile ürünlerini ulaştırabilirken, ürünleri almak isteyen kullanıcılar da ödemelerinin güvenli bir hesapta tutulmasının yanı sıra taksitle alışverişten iadeye kadar farklı olanaklardan yararlanabilecekler.



Bu özellikleriyle S - Param Güvende ikinci el alışverişte kullanıcıların ihtiyacı olan tüm hizmetleri tek noktada birleştirmeyi hedefliyor. sahibinden.com, S-Param Güvende hizmeti ile başta bilgisayar, cep telefonu, oyun konsolu, fotoğraf makinesi olmak üzere giyim & aksesuar, müzik aletleri, oyuncak, spor aletleri gibi 22 farklı kategoride kinci el alışveriş imkânı sağlamayı amaçlıyor. Dileyen kullanıcılar yüz yüze teslimat yapmaya devam edebilecek.

“Satın Alırken” ise alıcıya güvenli ödeme kolaylığı sağlayan hizmette ürün kredi kartı ile satın alınıyor ve 12 aya varan taksit seçenekleri sunuluyor.

Satın alma sonrasında para hemen satıcıya aktarılmıyor, sahibinden.com’un çözüm ortağı olan ödeme kuruluşunun hesabında tutuluyor. Alıcı ürünü teslim alıp onaylayınca ürün tutarı satıcıya aktarılıyor. Gönderilen ürünün ilanda belirtilen üründen farklı çıkması durumunda, alıcı ürünü anlaşmalı kargo ile ücretsiz olarak satıcıya geri gönderdikten sonra, 2 gün içerisinde ürün tutarı kendisine iade ediliyor. Tüm bu hizmetler için sadece alıcıdan ürün fiyatına göre belirlenen hizmet bedeli alınıyor.