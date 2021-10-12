İki yeni yerli telefon Türkiye'de satışa sunuldu

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20E'nin 32GB dahili hafızası, tüm dosyaları, fotoğrafları ve videoları sık sık temizlemeye gerek kalmadan saklamak için cihaz içinde yeterli alan sağlıyor. 3GB RAM ile donatılan sistem, aynı anda birden fazla uygulama çalıştığında da performansını devam ettirebiliyor.



20E'nin 13MP Yapay Zeka destekli Üçlü Kamerasıyla kullanıcılar kaydetmek istedikleri anı kayıp gitmeden önce yakalayabiliyor. Tek dokunuşla net kalitede çekimler sağlayan Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) özelliği, yeniden çekim yapma veya yeniden odaklama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Doğa çekimleri için ideal olan 2MP Makro Kamera ile ayrıntıların güzelliği karelere yansıyor. Cihazın fiyatı 2.399 TL...



L7'nin 5.5 inç HD+ 18:9 ekranıyla geliyor. L7'deki dört çekirdekli işlemci ve ultra hızlı çoklu görev için optimize edilmiş Android 10 (Go sürümü), kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Akıllı Yönetici ile bir dokunuşla performansı daha da artırmak mümkün. Uzun ömürlü 3000 mAh pil de kullanıcılara gün boyu yeten enerji sağlıyor. Ürün, 1.599 TL fiyatıyla satışta.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan TCL Communication Ülke Müdürü Serhan Tunca, “Mayıs ayında 20 SE ile başladığımız yerli üretim serüvenimiz 20E ve L7 ürünlerimizle hız kazanıyor. Ülkemizde ürettiğimiz model sayısını artırarak kullanıcılarımıza “Made in Türkiye” etiketine sahip daha fazla ürünü buluşturmanın mutluluğu önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.” dedi.