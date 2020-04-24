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Teknoloji
Haber Giriş: 24.04.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

İki ilde daha Sayısal Haberleşme Şebekesi kuruluyor

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İki ilde daha Sayısal Haberleşme Şebekesi kuruluyor
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) kriptolu telsiz ağını yeni teknolojilerle genişlettiklerini belirterek, ASELSAN ile imzalanan yeni sözleşme kapsamında 2 ilde daha "Sayısal Haberleşme Şebekesi" kurulacağını bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

EGM'nin kriptolu telsiz ağını yeni teknolojilerle genişlettiklerine işaret eden Demir, "22 ilde kullanılan şebekenin 2 ilde kurulumu sürerken, ASELSAN ile imzaladığımız yeni sözleşmeyle 2 ilde daha 'Sayısal Haberleşme Şebekesi' kurulacak." ifadesini kullandı.

Demir, bu sözleşmeyle ilk defa bir ilde geniş bant sistemine geçileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geniş bant ile milli kriptolu olarak video ve fotoğraf gönderme, konum bilgileri paylaşma, parmak izi ve yüz tanıma bilgilerini aktarma, bireysel ve grup modunda mesajlaşma gibi yeni özellikler olacak. Geniş Bant sisteminin bileşenleri, ULAK AŞ, diğer sistemler ise ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ürünlerden oluşacak. Bu sistemi, kullanacağımız şehrimizde edinilecek tecrübeyle diğer illerimize de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

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