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Haber Giriş: 03.09.2020 - 08:44 | Son Güncelleme:

İHA uygulamalı eğitim ve teknoloji merkezi olmayı hedefliyorlar

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İHA uygulamalı eğitim ve teknoloji merkezi olmayı hedefliyorlar
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Karesi Belediyesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) teorik ve uygulamalı eğitim sınıfları, İniş ve kalkış pistleri, kapalı uçuş alanları, yarış alanları ve E-Spor tesisin yer alacağı Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi kurulması için çalışmalara başladı. Türkiye’de bir ilk olacak merkez ile Karesi, İHA Üssü haline gelecek.

Karesi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Karesi’de “Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi” projesi için çalışmalar başladı. Türkiye’de bir ilk olacak uygulama ile Karesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitim ve uygulama merkezi haline gelecek.

Gençler projeler üretebilecek

Proje hakkında bilgiler veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir ve Karesi’ye değer katacaklarını söyledi. Yarış ve E-spor alanlarının da yerleşkede yer alacağını ifade eden Orkan, “Projemiz yerleşkesinde İHA teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, sertifika programları, İHA model üretimi ve Uçuş Yazılımları Geliştirme gibi eğitimler söz konusu olduğu gibi, eğlence amaçlı İHA uçuşları, İHA yarışları, RC Model Araç yarışları, E-spor turnuvaları da gençlerimiz ile buluşacak. Yerleşkemiz eğlence imkanı tanırken bir yandan da teknoloji üzerine eğitim almış gençlerin aldıkları eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inovatif projelerini yapabilmelerine imkan tanıyacak” dedi.

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