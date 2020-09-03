İHA uygulamalı eğitim ve teknoloji merkezi olmayı hedefliyorlar

Karesi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Karesi’de “Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi” projesi için çalışmalar başladı. Türkiye’de bir ilk olacak uygulama ile Karesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitim ve uygulama merkezi haline gelecek.



Gençler projeler üretebilecek



Proje hakkında bilgiler veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir ve Karesi’ye değer katacaklarını söyledi. Yarış ve E-spor alanlarının da yerleşkede yer alacağını ifade eden Orkan, “Projemiz yerleşkesinde İHA teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, sertifika programları, İHA model üretimi ve Uçuş Yazılımları Geliştirme gibi eğitimler söz konusu olduğu gibi, eğlence amaçlı İHA uçuşları, İHA yarışları, RC Model Araç yarışları, E-spor turnuvaları da gençlerimiz ile buluşacak. Yerleşkemiz eğlence imkanı tanırken bir yandan da teknoloji üzerine eğitim almış gençlerin aldıkları eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inovatif projelerini yapabilmelerine imkan tanıyacak” dedi.



