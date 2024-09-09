IFA 2024'te geleceğin mobilite stratejileri anlatıldı

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IFA’da şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve enerji depolama sistemlerini ziyaretçilerle buluşturduklarını kaydeden CEO Ergün Güler, fuar kapsamında gerçekleştirdiği ‘Paradigma Değişimi: Mobilite’ başlıklı keynote konuşmasında mobilite sektöründe son dönemde yaşanan radikal dönüşümleri dünyanın önde gelen şirketlerinden katılımcılara, uluslararası basına ve ziyaretçilere anlattı.

Mobilite pazarında üssel büyüme beklediklerinin altını çizen Güler, “2030 yılında global mobilite pazarının, sadece bizim faaliyet gösterdiğimiz elektrikli araç komponentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batarya depolama çözümlerinin yaklaşık 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Vestel Mobilite olarak biz de bu pazarda üssel bir büyüme hedefliyoruz. Gelecek üç yılda Vestel Mobilite’nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Uzun yıllardır bu sektöre yaptığımız yatırımlar, tüketici elektroniği alanındaki bilgi birikimimiz ile elektrikli otomotiv ekosisteminde sağladığımız avantaj ve farklı coğrafyaların önde gelen şirketleriyle kurduğumuz iş birlikleri bizi bu hedefimize ulaştıracak” diye konuştu.

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Geçen birkaç yılda mobilite pazarında hızlı bir paradigma değişimi yaşandığının altını çizen Güler, "Eskiden yeni bir otomobil geliştirilmesi dört yıl alırken; şimdi bu süre iki yıla düştü. Uzakdoğulu üreticiler bunu altı ayda yapabiliyor. Çünkü Uzakdoğu tüketici elektroniği alanındaki tüm mühendislik gücünü ve bilgi birikimini elektrikli araçlardaki potansiyeli görerek bu sektöre kaydırdı. Vestel, uzun yıllardır tüketici elektroniği alanında edindiği bilgi birikimi, yazılım, donanım ve tasarım yetkinliğini mobilite alanında da etkin şekilde kullanarak otomotiv sektöründe avantaj sağlıyor. Otomotiv sektöründeki bu değişim ve dönüşüm, oyun kurucuları da değiştirdi. Bununla birlikte sektörün birinci derece tedarikçi sistemi de değişiyor. Eskiden otomotiv ekosistemi girişi bariyeri çok yüksek kabul edilen bir endüstri iken bugün yeni nesil şirketler bu ekosisteme akıllıca dahil olabiliyor. Vestel bu noktada devreye giriyor. Sektördeki potansiyeli görerek çok önceden yaptığımız yatırımlar sayesinde dünyadaki birçok dev otomotiv firması ile çalışmaya başladık. Sunduğumuz mobilite çözümlerimizle geleceğin sürdürülebilir, yenilenebilir, online ve akıllı dünyasına yön vereceğiz. Vestel Mobilite ile küresel mobilite devrimine liderlik ederek gelişen elektrikli araç ekosisteminin önemli bir oyuncusu olacağız" ifadelerini kullandı.

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Şirketin 2017’de dahil olduğu TOGG projesinde bugün yüzde 23 hisseye sahip olduğunu hatırlatan Güler, TOGG’da sadece hissedar olmadıklarını, aynı zamanda tedarikçi konumunda olduklarını söyledi. Bugün TOGG’un alametifarikalarından yekpare ekranını Vestel’in ürettiğini vurgulayan Güler, “Birçok elektrikli araçta olmayan mini LED teknolojisini kullanıyoruz. Elektronik alanındaki bilgi birikimimizi buraya aktardık. Şu an TOGG projesine yalnızca üretici olarak değil, tasarım, yazılım ve Ar-Ge alanında da destek veriyoruz” dedi.